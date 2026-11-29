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Everton est entré en force dans la course à la signature d'Ilyas Hidaoui, défenseur de l'Académie Mohammed VI au Maroc. Les Toffees menacent ainsi les démarches du FC Barcelone pour recruter le jeune joueur de 18 ans, considéré comme l'un des plus grands talents émergents du football marocain.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », Everton s'est invité dans les négociations pour concurrencer le FC Barcelone dans le dossier Hidaoui. Le club catalan a pourtant manifesté un vif intérêt pour le défenseur marocain et a même déjà formulé une offre pour le recruter.

Le média anglais « Goodison News » a révélé qu'Everton était prêt à rivaliser avec le Barça pour le joueur. Il précise que Hidaoui effectue un essai depuis le début de la semaine dernière à Finch Farm, le centre d'entraînement du club anglais.

Everton n'a pas encore présenté d'offre financière officielle. Le club continue d'évaluer le potentiel du joueur et pourrait passer à l'étape suivante à l'issue de la période d'essai.

Mais le fait que le défenseur marocain soit suivi au quotidien et de près par le club anglais représente une avancée très importante dans les démarches d'Everton pour boucler l'opération.

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Le journal anglais indique également que le FC Barcelone a déjà soumis une offre officielle, même si l'Académie Mohammed VI n'a pas encore pris de décision définitive sur l'avenir du joueur.

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D'après le site « Le360 Sport », qui cite une source proche du dossier, le FC Barcelone et Everton sont les deux clubs les plus avancés dans les négociations pour s'attacher les services de l'un des talents les plus prometteurs du football marocain.

Les discussions restent toutefois ouvertes, et l'Académie Mohammed VI n'entend pas précipiter la décision concernant l'avenir du joueur : elle souhaite étudier toutes les offres reçues avant de trancher.

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La concurrence anglaise s'annonce rude et ne se limite pas à Everton, même si ce dernier est le club qui affiche le plus sérieusement et le plus clairement sa volonté de recruter le défenseur marocain.

Manchester City et Chelsea ont eux aussi formulé des offres pour le joueur, mais l'académie les a repoussées, faute de satisfaire aux conditions financières exigées.

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Le montant des offres n'a pas été dévoilé, mais le joueur semble être devenu l'objet d'une surenchère entre les clubs, l'académie cherchant à tirer le meilleur bénéfice financier possible de son départ.

Hidaoui est à l'aise aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral droit. Il a par ailleurs remporté avec la sélection marocaine la Coupe d'Afrique des nations U17 en 2025.

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Le joueur a été élu meilleur espoir du dernier tournoi international organisé par son académie, grâce à ses qualités techniques, son intelligence tactique et sa capacité à construire le jeu et à ressortir le ballon sous pression.

Le FC Barcelone cherche à recruter l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du football marocain, mais Everton ne lui facilitera pas la tâche.

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La décision finale revient à l'Académie Mohammed VI, qui étudiera les offres reçues avant de choisir la prochaine destination de Hidaoui.