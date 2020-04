Everton, Ancelotti raconte son confinement : "J'aime entendre le son de mon vélo"

L'entraîneur des Toffees veut se battre pour le retour de la Premier League alors qu'il se balade dans la rue en respectant la distanciation sociale.

Carlo Ancelotti pense qu'il peut sortir de la mise à pied de la pandémie de coronavirus dans un état plus sain qu'avant l'interruption de la . L'entraîneur d' admet qu'il a des problèmes de genoux qui ne faisaient qu'empirer au cours de son travail quotidien intense. Mais avec le football en suspens en et dans une grande partie du monde, l'ancien patron de l' , du et du , Ancelotti, est déterminé à prendre soin de lui en faisant du sport.

Bien qu'il ait des devoirs avec Everton et dévore des séries sur Netflix et Apple TV, Ancelotti profite de sa chance de marcher et de faire du vélo, s'assurant qu'il fasse son exercice quotidien autorisé : "Quand je travaille, je n'ai pas le temps de le faire, donc j'ai des problèmes avec mes genoux", a déclaré Carlo Ancelotti. "J'essaie d'utiliser ce temps pour améliorer l'état de mes genoux. J'aime entendre le bruit de mon vélo".

"J'adore faire des pâtes"

S'il avait été dans son pays natal, l' , Carlo Ancelotti n'aurait pas une telle liberté. Ce pays est sur un confinement plus strict que l'Angleterre, et Ancelotti sait qu'il a la chance d'avoir la possibilité de sortir et de se déplacer près de sa maison côtière de Crosby, à une courte distance au nord de . L'homme de 60 ans a souligné la nécessité d'observer la distanciation sociale lors de son exercice quotidien et des sorties de son domicile.

"Ce n'est pas un bon moment dans le monde, en Angleterre et en Italie et dans toute l'Europe, à cause de cette pandémie", a déclaré Ancelotti au site officiel d'Everton. "Mais de l'autre côté, le fait que nous ayons la possibilité de marcher et de faire du vélo est important pour nous - c'est le bon moment pour cela. J'ai rencontré des supporters à vélo, à une distance sûre, bien sûr. En Italie, vous n'êtes pas autorisé à le faire. Je suis en contact avec beaucoup de gens en Italie et ils sont obligés de rester à la maison, donc ce n'est pas un bon moment pour eux".

Quand Carlo Ancelotti n'essaie pas de faire de l'exercice, il est probablement dans la cuisine, préparant un bon plat : "Pendant la journée, j'aime cuisiner", a déclaré Ancelotti. "Je passe du temps à cuisiner car c'est une de mes passions. Mon meilleur plat? Ce sont des pâtes. Je peux faire des pâtes bolognaises, je peux faire des pâtes aux champignons, je peux faire des pâtes carbonara. Je suis vraiment bon, je pense ! Je ne fais pas mes propres pâtes, c'est la prochaine étape, mes propres pâtes maison".