Euro - Marcus Rahsford admet qu'il n'aurait pas été à 100%

Sans être à 100%, l'attaquant dit qu'il aurait franchi la barrière de la douleur pour disputer l'Euro et rejoindre le reste de l'équipe d'Angleterre.

L'attaquant de , Marcus Rashford, a admis qu'il n'aurait pas été "100%" apte au Championnat d'Europe, tout en fournissant une mise à jour positive sur sa récupération après une blessure de fatigue. Pour rappel, le jeune anglais Rashford avait inscrit pas moins de 19 buts en 31 apparitions toutes compétitions confondues pour les Red Devils en 2019-20, avant d'être mis à l'écart par une fracture du dos au mois de janvier dernier.

Le joueur de 22 ans devait initialement être absent pendant trois mois, mais Ole Gunnar Solskjaer a révélé plus tard qu'il n'était sûr de reprendre la compétition avant la fin de la saison. Cela avait également laissé dans le doute quant à la participation de Rashford au Championnat d'Europe de cet été, avant que le tournoi ne soit repoussé d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. La , elle, est en pause depuis le 13 mars et on ne sait pas encore si les joueurs et le personnel pourront reprendre leur travail en toute sécurité pendant l'été. Une situation particulière, qui permet à l'attaquant de gagner du temps.

Rashford a ainsi été contraint de suivre son programme de réadaptation depuis son domicile ces dernières semaines, le Royaume-Uni étant actuellement dans un état de confinement alors que la lutte pour contenir la propagation de Covid-19 se poursuit. L'international anglais a déclaré qu'il espérait à l'origine être de retour sur le terrain d'ici avril, mais admet qu'il n'était pas confiant quant au fait d'être physiquement prêt à rejoindre l'équipe de Gareth Southgate à l'Euro.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Essayer d'imiter cela à la maison, c'est presque impossible"

"Vous savez, pour moi, j'allais probablement retourner avec l'équipe vers le milieu ou la fin avril", a déclaré Rashford au podcast officiel de United. "Mais cela aurait été un coup de pouce, évidemment, parce que je ne voulais pas manquer l'été. Je doute que j'aurais été à 100% en forme pour participer à ce tournoi, ou même terminer la saison, mais c'est ce que nous visions. De toute évidence, il s'est passé beaucoup de choses depuis avec ce virus, donc pour mon corps vraiment, il a été bon de lui donner toute sa durée pour se reposer", a confié le joueur des pensionnaires d'Old Trafford, avant d'évoquer son entraînement personnel.

"Évidemment, je dois intensifier un peu maintenant, mais c'est difficile de ne pas être sur le terrain d'entraînement. Je viens d'ajouter quelques éléments - je me pousse sur le vélo et je fais plus de travail de base et le haut du corps, donc juste au jour le jour vraiment, en le prenant lentement (...) C'est difficile. Évidemment, vous pouvez vous entraîner sur le terrain d'entraînement tous les jours et c'est le summum de votre forme physique. Pour essayer d'imiter cela à la maison, c'est presque impossible".

"Tout le monde essaie de se rapprocher le plus possible de cela. Certains garçons courent tous les jours et ont des programmes du club. Mais même en faisant cela (...) ce n'est pas le même pic d'intensité. Il est donc difficile d'essayer de refléter cela. Vous devez juste essayer de faire du mieux que vous pouvez. Vous savez, en vous-même, quand vous êtes aussi en forme que possible et, pendant ce temps, c'est vraiment difficile", a admis Marcus Rashford.