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Ligue Conférence
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Étoile rouge de Belgrade - Inter Club d'Escaldes en direct aujourd'hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

R.S. Belgrade vs Inter D.
R.S. Belgrade
Inter D.
Ligue Conférence

En Conference League, l’Étoile rouge de Belgrade affronte l’Inter Club d’Escaldes. Mais quelle chaîne diffuse le match en direct à la télévision et où le suivre en streaming aujourd’hui ?

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Étoile rouge de Belgrade - Inter Club d'Escaldes : heure du coup d’envoi

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Ligue Conférence - Journée 3
Stadion Rajko Mitic

Le match entre l’Étoile rouge de Belgrade et l’Inter Club d'Escaldes débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Étoile rouge de Belgrade - Inter Club d'Escaldes en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’a-t-il été de l’Étoile rouge de Belgrade et de l’Inter Club d'Escaldes ?

L’Étoile rouge de Belgrade aborde ce match avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Elle reste sur une victoire 2-4 à l’extérieur contre Macva Sabac en Prva Liga serbe. En Conference League, l’Étoile rouge a fait match nul 2-2 contre le FC Copenhague, après avoir perdu 2-3 face au FC Lugano. Sur ces cinq matches, elle a marqué 14 buts et en a encaissé dix.

L’Inter Club d'Escaldes affiche un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul vierge contre Penya Encarnada d'Andorra. En Conference League, Escaldes a perdu 1-3 contre Universitatea Craiova et 0-2 contre Mjällby. Au total, l’équipe visiteuse a marqué huit buts et en a encaissé huit sur cette période.

ZVE

ZVE - Forme

LUG
D3-2
MLA
V5-1
FCK
N2-2
OFK
V0-1
MAS
V2-4
But marqué (encaissé)
14/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ESC

ESC - Forme

MJA
D2-0
ATE
V4-2
UCR
D1-3
COL
N1-1
PED
N0-0
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Étoile rouge de Belgrade - Inter Club d'Escaldes : compositions

R.S. Belgrade vs Inter D. Équipes probables

Entraineur

  • A. Riera

Étoile rouge de Belgrade - Inter Club d'Escaldes : forme récente

ZVE

ZVE - Forme

LUG
D3-2
MLA
V5-1
FCK
N2-2
OFK
V0-1
MAS
V2-4
But marqué (encaissé)
14/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ESC

ESC - Forme

MJA
D2-0
ATE
V4-2
UCR
D1-3
COL
N1-1
PED
N0-0
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Étoile rouge de Belgrade - Inter Club d'Escaldes : bilan des confrontations directes

Étoile rouge de Belgrade - Inter Club d'Escaldes : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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