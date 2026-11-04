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Étoile rouge de Belgrade - Inter Club d'Escaldes : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Stadion Rajko Mitic

Le match entre l’Étoile rouge de Belgrade et l’Inter Club d'Escaldes débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Étoile rouge de Belgrade - Inter Club d'Escaldes en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’a-t-il été de l’Étoile rouge de Belgrade et de l’Inter Club d'Escaldes ?

L’Étoile rouge de Belgrade aborde ce match avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Elle reste sur une victoire 2-4 à l’extérieur contre Macva Sabac en Prva Liga serbe. En Conference League, l’Étoile rouge a fait match nul 2-2 contre le FC Copenhague, après avoir perdu 2-3 face au FC Lugano. Sur ces cinq matches, elle a marqué 14 buts et en a encaissé dix.

L’Inter Club d'Escaldes affiche un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul vierge contre Penya Encarnada d'Andorra. En Conference League, Escaldes a perdu 1-3 contre Universitatea Craiova et 0-2 contre Mjällby. Au total, l’équipe visiteuse a marqué huit buts et en a encaissé huit sur cette période.

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