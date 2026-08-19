Comme le rapporte kicker, Atubolu considère désormais un transfert vers l’Eintracht Francfort comme « l’alternative la plus stable » au plan, complètement tombé à l’eau, de s’engager dans un poids lourd européen, idéalement en Premier League.

Atubolu et son agence de conseil, désormais son ancienne, Epic Sports avaient brutalement joué et perdu avant le mercato estival, refusant une prolongation de contrat avec le SC Fribourg au-delà de 2027 afin d’appuyer le souhait du gardien de rejoindre un grand club. Le Sport-Club a réagi rapidement en recrutant Mio Backhaus pour la somme record de douze millions d’euros comme nouveau numéro un. Mais pour Atubolu lui-même, tout s’est soudainement figé.

Un intérêt sérieux, ou même des offres concrètes en provenance d’Angleterre, d’Aston Villa par exemple, ne se sont pas matérialisés contrairement à ses propres attentes. Ailleurs non plus, le marché n’a guère bougé sur des pistes susceptibles d’attirer Atubolu. kicker rapportait récemment que le joueur de 24 ans était « depuis longtemps mécontent » du travail de ses conseillers. Entre-temps, le joueur de 24 ans aurait définitivement perdu patience. kicker rapporte qu’Atubolu s’est « officiellement séparé d’Epic Sports après le règlement de toutes les formalités ». Cela a entre-temps aussi été confirmé au magazine spécialisé.

Atubolu aurait aussi été appâté avec un possible intérêt du BVB

L’agence de l’omniprésent et fantasque Ali Barat aurait « aussi emballé Atubolu et entretenu son enthousiasme avec trois scénarios attrayants du type si-alors », a-t-on appris. Ainsi, Barat, avec son employé Marcel Brillmann, aurait laissé entendre à Atubolu qu’il était notamment une cible de transfert brûlante pour le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Aston Villa, dans le cas où le numéro un en place quitterait chacun de ces clubs. Mais cela n’a, assez clairement, été le cas dans aucun de ces clubs.

Pour éviter le scénario catastrophe d’une saison en tribunes à Fribourg, aussi dans l’optique d’une possible perspective en équipe d’Allemagne, Atubolu a été contraint de revoir ses plans. Après la séparation avec Epic Sports, une porte de sortie semble s’ouvrir à Francfort.

Les Hessois, à une semaine et demie du coup d’envoi de la Bundesliga, recherchent soudainement après la claque 0-7 contre Brentford finalement bien un nouveau numéro un, ni Kaua Santos, sujet aux blessures et aux erreurs, ni Michael Zetterer, arrivé seulement l’été dernier en provenance du Werder Brême, n’ayant convaincu le nouvel entraîneur Adi Hütter. Dimanche, kicker a ensuite révélé l’intérêt pour Atubolu.

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Le SC Fribourg réclamerait 15 millions pour Atubolu - Hradecky comme alternative ?

La seule question est de savoir si l’Eintracht peut réellement se permettre celui qui pourrait bientôt devenir le gardien de l’équipe d’Allemagne. Malgré le dilemme bien connu, le Sport-Club veut au moins 15 millions d’euros pour Atubolu. Mais la SGE n’a pas encore atteint l’excédent de transferts planifié de 50 millions d’euros cet été.

Il n’y aurait pas encore eu de négociations concrètes entre Fribourg et l’Eintracht, selon kicker . C’est également le cas entre l’ancien club de Hütter, Monaco, et la SGE. Dernièrement, l’Eintracht a aussi été associée, en plus d’Atubolu, à un retour de Lukas Hradecky, très apprécié à Francfort. La piste ne serait toutefois pas « chaude » selon kicker .

Une chose est sûre, le directeur sportif Markus Krösche ne se focalisera pas uniquement sur Atubolu dans le dossier du gardien, « afin de ne pas affaiblir sa position dans les négociations avec Fribourg ». Le recrutement ou le prêt d’un numéro deux d’un grand club étranger serait également envisageable.

Atubolu étudierait une nouvelle fois d’autres options de transfert

Que va-t-il maintenant se passer à Francfort au poste de gardien, jusqu’à l’éventuelle arrivée d’un nouveau portier ? Lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne ce week-end contre le SC St. Tönis, Kaua Santos sera encore une fois dans les buts. Hütter l’a confirmé mercredi en conférence de presse. « Nous allons commencer le match avec lui. Ensuite, nous verrons ce qui se passera à l’avenir », a déclaré l’Autrichien.

Et Atubolu ? Il se maintient désormais au moins en forme dans l’entraînement collectif des Fribourgeois, après s’être auparavant entraîné individuellement. Et même s’il peut bien s’imaginer rejoindre la SGE, il remettrait actuellement encore une fois de l’ordre dans son entourage et vérifierait « à quel point l’intérêt, qui existe depuis plus longtemps, d’autres clubs comme Naples, Marseille ou Bournemouth est concret ».

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