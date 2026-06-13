États-Unis, Pochettino à propos de Pulisic : « Il avait du mal à marcher, mais espérons que ce ne soit rien de grave. »

Les États-Unis ont affirmé leur supériorité hier soir en dominant le Paraguay 4-1. Le sélectionneur a également fait le point sur l’état de santéde Christian Pulisic, remplacé par précaution à la mi-temps en raison d’une gêne au mollet : « Il a reçu un coup au mollet et, en fin de première période, il a commencé à ressentir une gêne. Nous ne voulions donc pas prendre de risques. Il avait du mal à marcher. Nousespérons que ce n’est rien de grave et qu’il sera prêt pour le prochain match », a-t-il déclaré à ESPN.