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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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États-Unis, Pochettino à propos de Pulisic : « Il avait du mal à marcher, mais espérons que ce ne soit rien de grave. »

Coupe du monde
C. Pulisic
Etats-Unis

Le sélectionneur des États-Unis a fourni un bilan sur l’état de santé de Pulisic, sorti à la mi-temps du match contre le Paraguay.

Les États-Unis ont affirmé leur supériorité hier soir en dominant le Paraguay 4-1. Le sélectionneur a également fait le point sur l’état de santéde Christian Pulisic, remplacé par précaution à la mi-temps en raison d’une gêne au mollet : « Il a reçu un coup au mollet et, en fin de première période, il a commencé à ressentir une gêne. Nous ne voulions donc pas prendre de risques. Il avait du mal à marcher. Nousespérons que ce n’est rien de grave et qu’il sera prêt pour le prochain match », a-t-il déclaré à ESPN.

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