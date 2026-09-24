Et Raphinha ? Ancelotti choque les supporters du Real Madrid avec une déclaration cinglante sur Vinicius

Avec la franchise qui le caractérise et qui ne connaît pas la flatterie, Carlo Ancelotti a mis les points sur les i lors de son premier véritable test à la tête de la sélection brésilienne.

Quelques heures avant le début d'une nouvelle ère pour la Seleção, le technicien italien n'a pas hésité à établir une comparaison choquante entre deux stars de la Liga, rendant justice à l'ailier flamboyant du Barça et prononçant un jugement sévère à l'égard de l'ailier du Real Madrid, dans des déclarations qui feront grand bruit en Espagne.

Carlo Ancelotti a dévoilé les contours de la nouvelle sélection brésilienne, lors de la conférence de presse tenue à Townsville ce jeudi, avant le match amical très attendu face à l'Australie demain vendredi, le premier de la Seleção depuis la Coupe du monde.

Le technicien italien a révélé une composition offensive redoutable sur laquelle il devrait s'appuyer, confirmant sa volonté de proposer un football purement offensif, et qui se présente comme suit : Hugo Souza dans les buts, Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos en défense, Danilo et Bruno Guimarães au milieu, et un quatuor offensif de feu composé d'Estêvão, Raphinha, Endrick et Vinicius Junior.

Un éloge exceptionnel pour Raphinha

Ancelotti n'a pas manqué l'occasion de saluer le début de saison fulgurant de Raphinha avec le Barça, où il est devenu l'une des principales armes offensives des Blaugranas.

Ancelotti a déclaré : « Raphinha livre des performances impressionnantes à un poste qui n'était pas naturellement le sien, même s'il semble l'être désormais », en référence à son éclat au poste de faux avant-centre, un poste où il a inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 8 matches, avec des chiffres qui confirment sa transformation en machine à marquer intarissable.









Un message clair pour Vinicius

À l'exact opposé, les propos d'Ancelotti sur Vinicius Junior, son ancienne star au Real Madrid, ont été empreints d'une grande franchise.

Le technicien italien a reconnu que Vinicius ne traverse pas sa meilleure période actuellement, déclarant : « Il n'est peut-être pas dans sa meilleure forme en ce moment, mais nous sommes convaincus que tous deux seront des joueurs titulaires à l'avenir. »

Malgré sa reconnaissance de la baisse de niveau de Vinicius par rapport à son coéquipier en sélection, Ancelotti a affirmé sa confiance totale dans la capacité du duo à mener l'avenir du Brésil, soulignant qu'il s'appuierait sur les deux ensemble comme titulaires.

Le stade Queensland Country Bank sera le théâtre de la première véritable image du Brésil d'Ancelotti, avec un duo réunissant Vinicius et Raphinha, épaulés par deux talents de premier plan, Endrick et Estêvão, dans une attaque conçue pour tester la défense de l'Australie dès la première minute, et prouver que la confiance du technicien italien en ses stars n'est pas venue de nulle part.







