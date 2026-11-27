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Il ne s'agit plus de simples allusions ou de vœux pieux, mais d'une exigence officielle et explicite. Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, a décidé de frapper fort et réclame à la direction du club une action rapide lors du mercato d'hiver, afin de sauver la saison de l'équipe avant qu'elle ne lui échappe.

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Le message du technicien argentin en conférence de presse vendredi était clair et sans ambiguïté : « Il est évident que nous avons besoin de renforcer l'équipe. » Des mots brefs, mais qui ont eu un large écho dans les couloirs du club et ont alimenté toutes les spéculations sur ce qui se passera en janvier prochain.

Le journaliste espagnol Miguel Martín Talavera a dévoilé, sur la radio « Cadena SER », les détails du nouveau plan élaboré par l'Atlético de Madrid pour renforcer son effectif, un plan convenu entre Simeone et le directeur sportif Mateu Alemany.

Talavera a précisé que Simeone s'était entretenu avec Alemany avant d'exprimer publiquement ses besoins, que leur relation était excellente et qu'ils étaient parfaitement d'accord sur les priorités du mercato d'hiver.

Selon ces informations, l'Atlético de Madrid a identifié trois postes clés à renforcer en janvier, à commencer par celui de latéral gauche, que Simeone considère actuellement comme une priorité absolue.

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« Le poste de latéral gauche est une priorité, et nous cherchons aussi un autre défenseur capable de jouer latéral droit pour soulager Marcos Llorente et épauler Pubill dans l'axe de la défense », a déclaré Talavera.

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Il a ajouté : « Ensuite, il y a un besoin évident d'un ailier offensif, un joueur capable de faire la différence dans le dernier tiers et d'apporter à l'équipe de la vitesse et des solutions offensives différentes. »

Ce plan ambitieux ne signifie pas seulement l'arrivée de nouveaux joueurs : il ouvre aussi la voie au départ de certains éléments qui n'ont pas pleinement eu leur chance lors de la première moitié de saison.

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Des joueurs comme Arnau Ortiz et Obed Vargas, qui n'ont que peu joué, devraient quitter le club en janvier pour chercher davantage de temps de jeu ailleurs.

Le départ d'un titulaire est également envisageable, ce qui pourrait entraîner une série de départs et créer de nouveaux besoins au sein de l'équipe. C'est pourquoi la direction de l'Atlético traite ce dossier avec une grande prudence.

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Dans le même temps, Kiko Narváez a estimé que « l'affaire Julián » était définitivement close : « Ce n'est plus un sujet, car il va apporter sa contribution, travailler dur, et il a le soutien du vestiaire. »

Cette initiative de Simeone intervient alors que les récentes blessures ont considérablement affaibli l'effectif de l'Atlético de Madrid. Alexander Sørloth est le dernier à avoir rejoint l'infirmerie et pourrait être absent jusqu'à Noël.

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Les blessures d'Ademola Lookman et de Cuti Romero avaient déjà porté un coup dur à l'équipe et contraint le staff technique à chercher des solutions rapides sur le marché des transferts, d'autant plus avec l'enchaînement des matchs en Liga et en Ligue des champions.