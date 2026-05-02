Selon une analyse détaillée d’ESPN, Steven Berghuis devrait achever sa carrière à l’Ajax.

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en milieu d’année 2027, le joueur est encore estimé à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt.

Selon le commentateur de la VriendenLoterij Eredivisie, il est peu probable que Berghuis quitte le club l’été prochain : « Il y a de fortes chances qu’il ne soit pas transféré et qu’il termine sa carrière à l’Ajax. »

« Presque tous les nouveaux entraîneurs reconnaissent les qualités de Berghuis. Ils sont tous impressionnés par son intelligence de jeu et ses passes », analyse la rédaction.

Toutefois, des interrogations demeurent. « En parallèle, Berghuis perd chaque année un peu de sa vitesse, de son explosivité et de son dynamisme, et il est rarement aligné au milieu de terrain. De plus, il a manqué un nombre considérable de matchs au cours des trois dernières saisons en raison de blessures. »

« Il ne fait aucun doute que Berghuis conserve de la valeur pour l’Ajax. Mais le fait qu’il soit immédiatement l’un des meilleurs joueurs de l’Ajax après une blessure de plusieurs mois en dit autant sur la qualité du reste de l’effectif que sur l’ailier droit de 34 ans », conclut le média basé à Amsterdam.

Berghuis totalise pour l’instant 176 matchs officiels sous le maillot ajacide, au cours desquels il a marqué 38 buts et délivré 44 passes décisives.