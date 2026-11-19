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Le défenseur serbe de l'AC Milan, Strahinja Pavlović, est revenu sur son expérience en Italie en racontant de nombreuses anecdotes, à commencer par sa relation avec son ancien entraîneur, le Portugais Sérgio Conceição.

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Le quotidien La Gazzetta dello Sport a publié les déclarations de Pavlović, tenues lors de son passage dans le podcast serbe « SS Calcio ».

« Lors de sa première réunion en tant qu'entraîneur de l'AC Milan, il est arrivé avec 40 minutes de retard. Tous les joueurs et les membres du conseil d'administration l'attendaient, alors qu'il se trouvait dans son bureau. Il voulait faire comprendre à tout le monde qui détenait l'autorité, et il l'a fait délibérément », a raconté Pavlović.

Il a poursuivi : « Conceição a interdit le Nutella, et depuis, nous n'avons plus jamais eu le droit d'en manger. »

Et de souligner : « Sérgio Conceição est un bon entraîneur, et je l'apprécie beaucoup, mais il appliquait des méthodes dures, semblables à celles d'Hitler. »

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Il a ajouté : « Quand on se déplaçait pour un match, on logeait à l'hôtel et on se répartissait en groupes. Les joueurs restaient ensemble, tandis que les autres restaient à l'extérieur. Par ailleurs, le port de genouillères et de coudières était obligatoire à l'entraînement : qu'il fasse en dessous de zéro ou 35 °C, il fallait les porter. »

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« Trois jours avant un match, quelques joueurs sont allés à un concert et y sont restés jusqu'à 23 heures. Il avait des assistants, ou des espions, qui lui rapportaient tout ce qui se passait, et il a fait un énorme scandale à cause de ça, au point de décider de ne faire jouer aucun de ces cinq ou six joueurs lors du match suivant », a-t-il poursuivi.

D'un entraîneur à l'autre, Strahinja Pavlović a ensuite évoqué sa relation avec Massimiliano Allegri, bien moins rude que celle qu'il entretenait avec le technicien portugais.

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« C'est sous sa direction que j'ai le plus progressé depuis mon arrivée en Italie. En tant que défenseur, j'ai une bonne vitesse, de la puissance physique et la capacité de relancer le ballon. Je peux aussi me projeter vers l'avant, partir balle au pied et marquer des buts, mais l'aspect tactique a toujours été mon point faible », a-t-il expliqué.

Il a précisé : « Je n'avais appris que les bases quand je suis monté en équipe première au Partizan. J'avais un peu de retard sur les joueurs italiens dans la compréhension de leur vision du football, car chez eux, les joueurs commencent à apprendre certains concepts tactiques dès le plus jeune âge. »

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Interrogé sur les attaquants les plus difficiles qu'il ait affrontés jusqu'ici, le défenseur central serbe n'a pas hésité : « Sur le plan physique, le défi le plus dur a sans aucun doute été Romelu Lukaku. Il y a aussi Marcus Thuram, qui est puissant, rapide et très à l'aise balle au pied. »

Et d'ajouter : « Quant à Lautaro Martínez, il faut être extrêmement vigilant avec lui dans la surface : si tu ne lui colles pas aux basques, il marque. Tu ne peux lui laisser aucun espace. »

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Enfin, Pavlović a évoqué sa relation avec son coéquipier Diego Moreira : « C'est un garçon formidable, d'une grande intelligence. Il connaît quelques mots de serbe. J'ai rencontré son père lors d'une séance d'entraînement, et nous avons bien sûr parlé du Partizan. C'était génial de le voir, je me souviens de lui depuis l'époque où il jouait en Serbie. »