Espanyol - Real Madrid : détails du match

LaLiga - Journée 2 22 août 2026 - 15:30 RCDE Stadium

Le coup d'envoi entre le RCD Espanyol et le Real Madrid sera donné le 22 août 2026 à 19h30 GMT (15h30 EST / 20h30 BST / 21h30 SAST).

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La scène catalane : premier élan mis à l'épreuve à Barcelone

Le RCD Espanyol accueille le géant espagnol du Real Madrid au RCDE Stadium pour une affiche de prestige de la 2e journée de Liga. Tout juste porté par une performance inaugurale marquante, le club catalan cherchera à s'appuyer sur le soutien bruyant de son public et à capitaliser sur sa dynamique de début de saison. Pour le Real Madrid, ce déplacement en Catalogne constitue son premier test officiel à l'extérieur sur le plan national dans cette campagne, où prendre les trois points reste essentiel pour donner le rythme en tête du classement.

Les Periquitos volent haut après leur triomphe lors de la première journée

L'Espanyol aborde le choc de samedi avec une grande confiance après une large victoire 3-0 contre Levante lors de la journée d'ouverture. L'attaquant Roberto Fernández a attiré toute la lumière avec un doublé clinique en première période, avant que Tyrhys Dolan n'ajoute un troisième but en fin de match pour sceller le résultat. Ce succès est venu conclure un été actif au cours duquel l'Espanyol a affûté son effectif à travers des matches amicaux estivaux face à une opposition européenne, notamment des nuls prolifiques contre Burnley et Middlesbrough.

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Tournée de préparation sans défaite en Europe pour le Real Madrid

Le Real Madrid arrive à Barcelone fort d'un programme de pré-saison bouclé sans défaite. Le Real Madrid a commencé le mois d'août par un nul 2-2 contre la Fiorentina avant d'enchaîner des victoires face à Ferencváros et au Deportivo La Coruña. Il a finalisé sa préparation compétitive le 16 août de manière convaincante, en balayant le club de Bundesliga Schalke 04 sur le score de 3-0 à l'extérieur afin de s'assurer que son effectif soit parfaitement réglé pour la Liga.

Historique des confrontations : doublé de Vinícius et domination madrilène

Les matches entre le Real Madrid et l'Espanyol ont historiquement tourné à l'avantage du club de la capitale, même si les rencontres au RCDE Stadium donnent systématiquement lieu à des duels physiques intenses. Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en mai 2026, le Real Madrid s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Espanyol grâce à un doublé de Vinícius Júnior en seconde période. L'Espanyol aura à cœur d'inverser la tendance cette fois-ci, en s'appuyant sur sa solidité défensive et ses transitions rapides pour perturber la possession madrilène.

Compositions probables

Espanyol : Dmitrovic; El-Hilali, Riedel, Nunez, Hinojo; Gonzalez, Lozano; Calatrava, Hernandez, Dolan; Fernandez

Real Madrid : Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Valverde, Bernardo; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappe

Actualité des équipes et effectifs

L'entraîneur de l'Espanyol, Manolo Gonzalez, devra composer sans Javier Puado, Kike Garcia et Edu Exposito, tous blessés, avant cette rencontre. Aucune suspension n'est répertoriée pour l'équipe à domicile, et aucune composition probable confirmée n'a été fournie. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi à mesure que la situation évoluera.

L'entraîneur principal du Real Madrid, Jose Mourinho, fait face à une liste d'absents plus longue, avec Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni et Ferland Mendy tous forfaits sur blessure. Aucune suspension n'est en vigueur pour les visiteurs, et aucun onze probable confirmé n'a été communiqué avant le match.

Forme

Les cinq derniers résultats de l'Espanyol comprennent une victoire, trois nuls et une défaite. Sa sortie compétitive la plus récente s'est soldée par un succès 3-0 à domicile contre Levante en Liga le 16 août, ce qui a offert une entame positive à sa saison de championnat. En pré-saison, il a fait match nul 3-3 avec Middlesbrough et avait été tenu en échec 2-2 par Burnley avant ce résultat.

Les cinq derniers matches du Real Madrid ont donné quatre victoires et un nul. Il a bouclé sa pré-saison par un succès 3-0 contre Schalke 04 le 16 août, après une victoire 1-0 contre le Deportivo de A Coruna le 12 août et un succès 2-1 face à Ferencvaros le 8 août. Ses seuls points abandonnés sur cette série sont venus d'un nul 2-2 contre la Fiorentina. Madrid a marqué 10 buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres, son attaque affichant un rendement constant tout au long de la période de préparation.

Historique des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur le score de 0-2 en faveur du Real Madrid au RCDE Stadium en Liga le 3 mai 2026. Avant cela, le Real Madrid s'était imposé 2-0 à domicile contre l'Espanyol en septembre 2025, même si l'Espanyol avait bien décroché une victoire 1-0 au RCDE Stadium en février 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes en Liga, le Real Madrid présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour l'Espanyol, avec un match également en faveur de l'Espanyol. Le résultat le plus net sur cette série a été une victoire 4-1 du Real Madrid en septembre 2024.