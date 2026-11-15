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L’Angleterre de Thomas Tuchel a remporté la bataille pour la première place du groupe A3 de la Ligue des nations en battant l’Espagne 3-2 au Riyadh Air Metropolitano. Elle termine en tête à la différence de buts et met fin à la série de 43 matches sans défaite des champions du monde.

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Les statistiques finales donnent l’image d’un siège espagnol . L’équipe à domicile a eu 64 % de possession, réussi 462 passes contre 243 pour l’Angleterre et tiré 23 fois contre neuf. Mais ces chiffres masquent deux matches très différents. Pendant une heure, le pressing anglais a poussé l’Espagne à la faute et permis à l’Angleterre de mener 3-0. Après l’expulsion d’Elliot Anderson à la 63e minute, l’Espagne a jeté toutes ses forces dans l’attaque. Seul James Trafford l’a alors empêchée d’arracher un nul qui lui aurait permis de rester en tête.

Le dispositif tactique de l’Angleterre

Tuchel a aligné un 4-2-3-1, avec Declan Rice et Anderson derrière Morgan Rogers, Jude Bellingham et Anthony Gordon, et Harry Kane à la pointe de l’attaque. Loin de se replier, l’Angleterre a attaqué l’Espagne dès le coup d’envoi. Elle a eu 69 % de possession lors des 11 premières minutes et son pressing haut n’a laissé aucun répit à l’Espagne pour relancer depuis l’arrière. À la septième minute, les Anglais ont récupéré le ballon alors que l’équipe à domicile tentait de repartir de derrière, et la frappe de Kane en première intention est passée juste à côté.

Le flanc gauche a été la principale voie d’attaque de l’Angleterre. 46 % de ses offensives sont passées de ce côté, où Lewis Hall jouait presque comme un ailier supplémentaire. Il a adressé un centre dangereux en première intention à la neuvième minute, servi Rogers pour une frappe à la 18e, puis pénétré balle au pied dans la surface espagnole une minute plus tard.

L’Angleterre a également été bien plus efficace balle au pied. Elle a réussi 18 de ses 20 dribbles et remporté 65 % des duels au sol, Bellingham fonçant vers la défense espagnole chaque fois qu’il recevait le ballon. Les coups de pied arrêtés ont accentué la pression. Le premier corner anglais a débouché sur une tentative de Bellingham à bout portant dès la deuxième minute, et Unai Simon a de nouveau dû intervenir sur un autre corner quelques instants plus tard.

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Surtout, l’Angleterre s’est procuré les meilleures occasions. Ses neuf tirs ont représenté 2,28 buts attendus (xG), et elle a obtenu cinq grosses occasions contre trois pour l’Espagne. Kane a transformé un penalty dans le temps additionnel de la première période après avoir été mis à terre par Pau Cubarsi. À la pause, l’Espagne n’avait toujours pas cadré le moindre tir.

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Le dispositif tactique de l’Espagne

Luis de la Fuente a lui aussi opté pour un 4-2-3-1, avec Martin Zubimendi et Fabian Ruiz au milieu derrière Lamine Yamal, Mikel Merino et Alex Baena, et Mikel Oyarzabal en pointe. Le jeu espagnol passait par Yamal à droite, d’où sont venues 43 % de ses attaques. Le duel entre Yamal et Hall est ainsi devenu le principal affrontement de la soirée, puisque les deux équipes attaquaient sur le même flanc.

En première période, l’Angleterre a remporté ce duel. L’Espagne n’a tenté que quatre tirs avant l’expulsion d’Anderson, tous avant la pause et aucun cadré. Ses premières occasions sont venues de Pedro Porro, entré à la 21e minute à la place de Marc Pubill, blessé, et qui a frôlé le but d’une tête puis d’une frappe lointaine.

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La bataille tactique

À la mi-temps, De la Fuente a réagi par un triple changement : Dean Huijsen, Pedri et Fermin Lopez ont remplacé Cubarsi, Ruiz et Merino. Pourtant, l’Angleterre a marqué deux fois dans les 12 premières minutes de la seconde période. Ezri Konsa a repris de la tête, sans aucun marquage, un corner de Rice à la 53e minute. Quatre minutes plus tard, Bellingham a glissé le ballon à Ben White au second poteau pour le troisième but. Aucun de ces buts ne s’explique par une domination aérienne. Les deux équipes ont remporté exactement 10 duels aériens chacune, et l’avantage anglais est venu de sa capacité à récupérer le ballon et à le faire circuler rapidement.

Le tournant est venu d’une erreur anglaise. Jarell Quansah a perdu le ballon à la 63e minute, Yamal est parti seul vers le but et Anderson l’a retenu. Anderson avait déjà commis cinq fautes au milieu de terrain, et celle-ci lui a valu un carton rouge. Oyarzabal a transformé le penalty deux minutes plus tard.

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Dès lors, l’Espagne a pris le contrôle du match. Elle a effectué 19 de ses 23 tirs après l’expulsion, tandis que l’Angleterre n’en a tenté qu’un seul, une frappe de Kane contrée à la 74e minute. Yamal était au cœur de toutes les actions. Il a pris plus souvent le dessus sur Hall, tiré cinq fois dans les 20 dernières minutes et offert le deuxième but.

Les ajustements en cours de match

La blessure de Zubimendi à la 72e minute a contraint De la Fuente à changer ses plans. Il a fait entrer Nico Williams pour apporter de la vitesse sur les deux ailes. Trois minutes plus tard, Gordon a perdu le ballon au milieu, Yamal a centré derrière la défense anglaise lors d’une contre-attaque rapide et Williams a conclu avec l’aide de l’intérieur du poteau.

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Les changements de Tuchel visaient tous à protéger l’avance anglaise. Il a remplacé Kane par Myles Lewis-Skelly à la 78e minute, laissant Gordon comme point d’appui offensif, avant de sortir Bellingham et Gordon pour faire entrer Djed Spence et Dominic Calvert-Lewin à la 83e. Dan Burn a remplacé White à la 89e minute.

L’Angleterre a dû défendre sa surface et a effectué 32 dégagements contre huit pour l’Espagne. Un contre décisif de White a privé Williams d’un but certain à la 84e minute, puis Trafford a fait le reste. Il a terminé avec six arrêts, dont deux sur de grosses occasions, et les statistiques lui attribuent 0,29 but évité. Ses plus beaux arrêts sont arrivés en fin de match, lorsqu’il a repoussé la frappe de Fermin avant de détourner la reprise d’Aymeric Laporte autour du poteau. Simon, à l’inverse, a réalisé deux arrêts et concédé 0,58 but de plus que prévu au vu des tirs subis.

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Conclusion

La victoire anglaise s’est construite au cours de la première heure. L’équipe de Tuchel a pressé haut, attaqué sur la gauche par l’intermédiaire de Hall, pris le dessus sur l’Espagne dans les duels au sol et concrétisé ses occasions. Le sursaut tardif de l’Espagne n’est venu qu’après le carton rouge et deux pertes de balle anglaises. Il a suffi à transformer la dernière demi-heure en siège, mais pas à battre Trafford. L’Angleterre termine en tête du groupe à la différence de buts, tandis que la longue série d’invincibilité de l’Espagne s’achève dans sa propre capitale.