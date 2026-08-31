Ernest Poku débute en fanfare avec Besiktas : Dusan Vlahovic signe un triplé

Besiktas a remporté un festival de buts lundi soir en Süper Lig. À domicile, le club turc s’est imposé sur le score sans appel de 6-2 face à Çorum FK. Dusan Vlahovic a inscrit un triplé, tandis que le but du débutant Ernest Poku a été refusé.

Poku a quitté Bayer Leverkusen la semaine dernière pour rejoindre Besiktas sous la forme d’un prêt. Face à Çorum, il a d’abord commencé sur le banc. En revanche, d’anciens joueurs d’Eredivisie comme Orkun Kökçü et Václav Cerný étaient titulaires. Du côté de Çorum, le joueur prêté par l’AZ, Alexandre Penetra, a débuté.

Quelques secondes après que Tiago Djaló a trouvé la barre transversale, Cerný a finalement marqué de la tête : 1-0. Besiktas a ainsi pris l’avantage très tôt. Grâce à Vlahovic, qui a transformé un penalty après une main de Penetra, le score est passé à 2-0 avant la pause.

D’un magnifique tir lointain, Mohammed Diomande a inscrit le 2-1 au début de la seconde période. Mais Besiktas n’a pas laissé les visiteurs revenir davantage, puisque l’équipe à domicile a ensuite nettement accéléré.

Vlahovic a inscrit aussi bien le 3-1 que le 4-1 après avoir récupéré le ballon avec un peu de réussite dans ses pieds. Son triplé était ainsi complet. Ilhan Fakili a marqué le 5-1 d’une frappe dans le petit filet opposé.

Grâce à Ermin Mahmic, qui a effleuré de la tête un centre de Cengiz Ünder, Çorum a tout de même réduit l’écart : 5-2. Puis Michael Murillo a fixé le score final à 6-2 d’une frappe passant par le dessous de la barre.

En fin de match, Poku est entré en jeu. Quelques minutes après son entrée, il a même semblé inscrire le 7-2, mais ce but a été refusé pour une position de hors-jeu.