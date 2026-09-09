Demirovic a, à lui seul, offert une nette avance à la mi-temps aux Souabes contre Viking Stavanger. Le joueur de 28 ans a marqué en l’espace de seulement douze minutes pour porter le score à 1-0, 2-1 et 3-1 (20e, 26e, 32e) en faveur du club de Bundesliga. Angelo Stiller et Deniz Undav, auteur de deux passes décisives, ont servi les buts.

En Ligue des champions, ou dans son ancêtre la Coupe des clubs champions européens, aucun joueur de Stuttgart n’avait encore réussi de triplé.

En Bundesliga, Demirovic n’était jusque-là entré en jeu comme joker que lors de deux matches, pour un total de 47 minutes. L’entraîneur Sebastian Hoeneß a expliqué sa décision concernant le joueur de 28 ans avant la rencontre sur DAZN.

« Oui, cela n’a certainement pas fait de mal qu’il ait réalisé une si bonne entrée », a déclaré Hoeneß au sujet du superbe but inscrit récemment par Demirovic lors de la victoire 4-1 contre le 1. FC Cologne. « Indépendamment de cela, Medo aura un bon rôle à jouer cette année. C’est un joueur important pour nous et c’est pourquoi il est tout à fait logique de commencer aussi à faire tourner. »

Demirovic n’a pas ajouté d’autre but. Sous les applaudissements nourris des spectateurs, il a été remplacé à la 62e minute par Pejcinovic. Au final, le score est resté à 3-1.