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Jonathan van Haaster

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Erik ten Hag envoie un message clair et net à la KNVB, qui est toujours en quête de solutions

Pays-Bas
Twente

Erik ten Hag ne sera pas le prochain sélectionneur des Pays-Bas. Le technicien originaire de Haaksbergen l’a confirmé jeudi au journal Algemeen Dagblad.

Âgé de 56 ans, le natif de Twente, qui s’est illustré sur les bancs de touche, notamment à l’Ajax, n’entend pas quitter son poste à De Grolsch Veste.

« Je ne suis pas disponible », a-t-il tranché à Tegelen, où le FC Twente peaufine sa préparation estivale.

« J’ai fait ce choix en toute connaissance de cause. Je m’y consacrerai pleinement durant les deux prochaines années. Je me sens bien ici et je veux aider le club à progresser », a-t-il confié à l’AD.

Après l’élimination en 16es de finale face au Maroc, la KNVB est à la recherche d’un nouveau sélectionneur. Ronald Koeman a décidé de quitter ses fonctions après la série de tirs au but perdue lors de la Coupe du monde.

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Le candidat idéal de la KNVB reste à ce stade inconnu. Selon la chaîne allemande Sky Sport, la fédération négocierait toutefois avec Arne Slot.

L’entraîneur du PSV, Peter Bosz, s’est longtemps montré intéressé par le poste de sélectionneur, mais on ignore s’il l’est toujours après avoir prolongé son contrat à Eindhoven.

Interrogé récemment sur le poste de sélectionneur, Bosz a éludé les questions à ce sujet, tant auprès d’ESPN que de la NOS. Le nom de Sarina Wiegman a également été évoqué récemment comme candidate potentielle.

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