Il y a récemment eu un contact entre la KNVB et Erik ten Hag. C’est ce qu’a confirmé l’actuel directeur technique du FC Twente dans un entretien accordé à ESPN. Ten Hag a toutefois fait savoir très tôt qu’il n’était pas disponible.

Le regrette-t-il ? « Non, nous avons pris contact en amont, mais ce n’était pas d’actualité », a déclaré Ten Hag. « Non, je n’ai aucun regret. J’ai choisi ce poste en toute conviction, cela me donne énormément d’énergie. »

« Surtout vu la manière dont les choses se passent actuellement. Il reste encore énormément à faire, car nous n’en sommes qu’au début d’un beau voyage, comme il doit l’être. Donc non, je n’ai absolument aucun regret par rapport à ce choix. »

À l’heure actuelle, tout indique que Michael Reiziger deviendra le successeur de Ronald Koeman, qui a décidé, après la décevante Coupe du monde 2026, de ne pas prolonger son contrat arrivant à échéance. La KNVB a mené de longs entretiens avec Reiziger, qui est ainsi en « pole position ».

Ten Hag peut donc se concentrer pleinement sur son travail à Twente, où il reste encore plusieurs ajustements à apporter à l’effectif. Le club travaille notamment activement sur l’arrivée d’un nouvel attaquant, le joueur de vingt ans Filip Thorvaldsen.

« Nous voulons encore vraiment recruter un ailier droit, quelqu’un avec de la vitesse et qui dribble très bien. Nous avons plusieurs candidats, mais c’est assurément un bon joueur. Nous discutons avec eux et nous discutons avec le club », explique Ten Hag à ce sujet.

Le journaliste Hans Kraay junior suggère que Twente aurait déjà formulé une offre d’environ cinq millions d’euros, mais Ten Hag ne veut absolument rien dévoiler à ce sujet. « De toute façon, je ne veux pas en parler, ce genre de choses doit rester en interne. Mais il est clair qu’il est bien coté sur le marché. »