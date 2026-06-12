Ruud Nijstad et le FC Twente sont proches d'un accord pour un nouveau contrat qui maintiendrait le jeune talent à Enschede jusqu'en milieu d'année 2030. L'information a été dévoilée par le journaliste Mounir Boualin.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts, le directeur technique Erik ten Hag mobilise tous les moyens nécessaires : Nijstad doit rester à Twente.

Actuellement en fin de contrat, le défenseur de 18 ans est courtisé par le PSV, qui espère le convaincre de changer d’air.

En prolongeant son bail, le club augmentera par la même occasion sa valeur marchande. Si le jeune talent signe effectivement pour quatre saisons supplémentaires, il n’est pas exclu qu’il poursuive son aventure au sein du club néerlandais au-delà de 2030.

Plus tôt cette année, le jeune Néerlandais avait attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens : le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone suivaient notamment sa progression.

Jeudi, VI a révélé que, outre le PSV, l’Eintracht Francfort était également sur les rangs pour le jeune Néerlandais, même si ce dernier semble privilégier un avenir dans son pays.

D’après Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à 10 millions d’euros. Pour l’instant, il totalise 24 apparitions avec l’équipe première de Twente.