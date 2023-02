Eric Di Meco exhorte les joueurs de l'OM à croire au titre de champion de France

Pour Eric Di Meco, les joueurs de l'OM doivent impérativement croire au titre de champion de France.

Après 23 journées de championnat, l'OM est deuxième du classement avec seulement cinq points de retard sur le PSG.

Interrogés sur la possibilité de gagner le titre de champion, qui échappe au club depuis 2010, plusieurs Marseillais ont préférer botter en touche à l'image de Valentin Rongier : « On n'est pas inarrêtable, il ne faut pas s'enflammer. Je vous rappelle qu'on a perdu contre Nice il y a quelques jours. On est loin d'être parfait. »

Pour Di Meco, l'OM joue le titre et doit y croire

Un discours qui agace particulièrement l'ancien joueur de l'OM, Eric Di Meco comme il l'a expliqué lros de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC Sport diffusée le lundi 13 février 2023 : « S'il y en a un dans cette équipe-là, aujourd'hui, qui ne croit pas qu'il peut être champion, il faut qu'il arrête de jouer à l'OM. C'est pour ça que ça m'énerve l'histoire de « est-ce qu'ils doivent l'annoncer ». Ça ne s'annonce pas d'être champion. Tu vis pour être champion. »

« Je répète ce que j'ai dit il y a quinze jours. Le problème, c'est qu'au soir de Nice (défaite 3-1 au Vélodrome, n.d.l.r.), il y a des gens qui disaient : « ceux qui pensent que l'OM aurait pu être champion ils sont beaux aujourd'hui. » Et une semaine après, on refait le même débat donc faut arrêter un peu », s'est emporté Di Meco.

Di Meco emballé par les matches de l'OM

« Quand tu portes le maillot de l'OM et que tu es à cinq points du PSG en faisant les matches qu'ils font et en faisant plus, puisqu'ils ont gagné contre Paris en Coupe de France, que tu les as battus et tu as un match qui arrive dans dix jours où tu les reçois chez toi et où tu peux revenir à deux points, si tu me dis, qu'il y a des joueurs dans cette équipe-là qui pensent qu'ils ne peuvent pas être champions, il ne faut pas qu'il porte le maillot de l'OM. C'est tout ! », a asséné Di Meco.

Di Meco n'est pas le seul consultant à croire en un titre de l'OM. Laurent Paganelli et Edouard Cissé sont eux aussi persuadés que l'OM peut être sacré devant le PSG.

