Equipe de France : touché à un genou, Christopher Nkunku est forfait pour la Coupe du monde

Victime d'une entorse au genou dans les derniers instants de l'entraînement, l'attaquant de Leipzig va manquer le mondial.

Le scénario est cruel. Il est 19 heures passé de quelques minutes lorsque Christopher Nkunku tombe au sol sur la pelouse du terrain d'entraînement du Pibaro à Clairefontaine. Après un choc avec Eduardo Camavinga, l'attaquant de Leipzig se relève et de boiter.





Le visage fermé et accompagné par un membre du staff, l'ancien parisien a rapidement quitté le terrain pour être ausculté par le médecin des Bleus et passer des examens. Et la nouvelle n'est pas bonne.

Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement 💙 @c_nk97#FiersdetreBleuspic.twitter.com/wHt8zXTGpO

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022





Victime d'une entorse au genou gauche, l'ancien parisien est forfait pour la Coupe du monde, alors que l'équipe de France s'envole demain matin à 10h30, depuis Le Bourget.





Didier Deschamps a acté le forfait de Christopher Nkunku. Un dossier médical a été adressé à la FIFA, préalable réglementaire au remplacement d’un joueur blessé dans le groupe depuis le dépôt de la liste, lundi à 19 heures. Le nom du remplaçant sera dévoilé lorsque le dossier médical de Nkunku sera validé par la FIFA.

