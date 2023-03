Equipe de France : La réponse de Michel Platini à Kylian Mbappé qui veut le dépasser

Michel Platini a répondu à Kylian Mbappé qui souhaite le dépasser au classement des buteurs de l'équipe de France.

A la veille de la rencontre entre l'Irlande et la France, Kylian Mbappé, le nouveau capitaine des Bleus, a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Mbappé veut dépasser Platini au classement des buteurs

Cinquième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 38 réalisations, Kylian Mbappé a été interrogé sur la possibilité de dépasser Michel Platini, quatrième joueur le plus prolifique de l'équipe de France avec 41 réalisations.

Et la réponse de Mbappé a été très cash : « C'est un honneur et c'est la prochaine cible à abattre. C'est comme ça. Je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Mais Platini reste une légende absolue du football français. Mais je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini. »

Les propos de Kylian Mbappé n'ont pas surpris Didier Deschamps, son sélectionneur, invité à les commenter : « C‘est Kylian, il est ambitieux et a plein d'objectifs. Il en a toujours un plus élevé que le précédent à atteindre. Il est comme ça. »

Platini heureux si Mbappé bat son record

Mais c'est surtout la réaction de Michel Platini qui était attendue. Son ami Jacques Vendroux, journaliste pour Europe 1, a révélé ce que « Platoche » avait pensé des propos de Mbappé lors de l'émission « Europe 1 Sport ».

« Michel Platini, d'abord, aime d'abord beaucoup le joueur Mbappé. Dans un second temps, c'est vrai que je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, c'est vrai que je lui ai dit, « tu es la prochaine cible de Mbappé », il m'a dit « il n'y a pas de problème, qu'il batte mon record. S'il bat mon record c'est qu'il met des buts et s'il met des buts, c'est dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France de football, ça me va très bien », a révélé Jacques Vendroux.

« Le connaissant depuis tellement longtemps, je peux vous dire que Michel n'ai pas du tout aigri, il est content pour l'équipe de France de football. Que ce soit Mbappé tant mieux, que ce soit un autre joueur, tant mieux aussi. Lui, c'est intérêt du maillot, c'est l'intérêt de l'équipe de France », a ajouté Vendroux.

Muet face à l'Irlande, Kylian Mbappé devra cependant encore patienter pour combler ses trois buts de retard sur Michel Platini. Il aura l'opportunité d'y parvenir lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. Les Bleus affronteront en juin prochain Gibraltar (le 16 à Faro, au Portugal) puis la Grèce (le 19, au Stade de France).