L'équipe de France va-t-elle quitter le Stade de France ? La réponse du président de la FFF

Le contrat entre la FFF et le consortium du Stade de France expire en 2024. Mais sera-t-il prolongé ? Le président de la FFF donne sa réponse.

Le 28 janvier 1998, l'équipe de France jouait le premier match de son histoire au Stade de France, situé à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Depuis cette date, l'enceinte construite pour la Coupe du monde 1998 est devenue le jardin des Bleus en remplacement du Parc des princes.

Le contrat FFF/Stade de France expire en 2024

Mais l'histoire entre l'équipe de France et le Stade de France va-t-elle s'arrêter ? Le contrat qui lie les Bleus (via la FFF) au Consortium du Stade de France expire en 2024.

Un contrat qui ne satisfait pas Philippe Diallo, le président de la FFF, comme il l'a confié à nos confrères de l'AFP : « Le contrat actuel nous est extrêmement défavorable. Il faut sortir de cette situation. »

Contractuellement, les Bleus doivent jouer quatre rencontres par an au Stade de France pour un coût de location estimé à environ huit millions d'euros au total.

La FFF en concurrence avec la FIFA ?

Le gouvernement a d'ailleurs lancé récemment deux appels d'offres pour la vente et la concession de l'enceinte.

Cela signifie que la FFF pourrait acheter le Stade de France et l'utiliser comme bon lui semble. Une idée que n'écarte pas Philippe Diallo : « Je vais attendre de voir exactement le cahier des charges pour les concessions ou pour la vente pour en dire plus. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution viable sans que les deux grandes fédérations de football et de rugby ne s'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans ces projets. Voilà ce qui me guide, avec le souci que nous sortions d'une situation où depuis des années, la Fédération française de football est pénalisée par les conditions contractuelles qui lui sont faites. »

Selon les révélations du journal L'Equipe, publiées le 2 mars dernier, la valeur du Stade de France est estimée à 600 millions d'euros et la FIFA est intéressée : le sujet de la vente du stade a été évoqué par Emmanuel Macron, le président de la République avec Gianni Infantino, le président de la FIFA, lors de leur entrevue le 15 février dernier.