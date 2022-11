Equipe de France : premier entraînement pour les Bleus à Doha, Benzema et Varane toujours à part

Les Bleus ont effectué le premier entraînement collectif depuis leur arrivée à Doha. Varane et Benzema n'y ont pas participé.

Ce jeudi soir, l'équipe de France est entrée dans le vif du sujet de la Coupe du monde. A cinq jours de son entrée dans la compétition face à l'Australie, comme en 2018, les Bleus ont effectué leur premier entraînement sur le sol qatari en présence de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG et de Steven Nzonzi, champion du monde en 2018, qui évolue désormais au Qatar à Al-Rayyan.

Arrivés mercredi soir, les hommes de Didier Deschamps ont déjà eu le droit à une séance d'étirements peu après leur arrivée. Sous les yeux de près de 300 enfants accompagnés de leur parent, ils ont effectué des oppositions sur la pelouse du stade Jassim-bin-Hamad (du nom du cheikh Tamim, lui même propriétaire du PSG) qui accueille habituellement l'équipe locale d'Al-Saad.

La séance à huis clos de vendredi permettra de savoir où ils en sont

Au programme de cette séance, des oppositions d'abord à 11 contre 11 puis en trois équipes de 7 afin de travailler l'intensité, le pressing et des circuits de passes rapides et verticaux. C'est d'ailleurs au cours de ce deuxième exercice qu'Olivier Giroud s'est retrouvé au sol après avoir expédié une reprise du gauche dans la lucarne d'Hugo Lloris, semblant souffrir du pied gauche. Plus de peur que de mal pour le Milanais qui a finalement repris sans casse.

Des exercices auxquels n'ont pas pris part Karim Benzema et Raphaël Varane. Après l'échauffement collectif, les deux compères, qui ont joué ensemble au Real Madrid, se sont entraînés à part en compagnie de Cyril Moine, comme ce fut le cas lundi et mardi. S'ils ont effectué des sprints, les deux cadres des Bleus ont aussi fait des exercices sur tapis.

Ce vendredi, l'entraînement aura lieu à huis clos, ce qui devrait permettre à Didier Deschamps de travailler différents aspects tactiques et surtout de mettre en place pour la première fois l'équipe qui devrait démarrer contre l'Australie, mardi. Reste à savoir si Benzema et Varane prendront part à l'intégralité de cette séance.