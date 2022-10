Équipe de France : Paul Pogba, un pas en avant et deux pas en arrière…

En conférence de presse, Massimiliano Allegri a annoncé que Paul Pogba ne rejouerait certainement pas avec la Juventus avant le Mondial…

Opéré d’une déchirure du ménisque latéral du genou droit début septembre, Paul Pogba a fait un grand pas en avant il y a 10 jours : "La Pioche" a partiellement repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers de la Juventus. Et sa conseillère, Rafaela Pimenta, a alors annoncé qu’on le reverrait bientôt en match officiel.

Allegri pessimiste

Mais quand ? La question a été posée à son entraîneur Massimiliano Allegri ce vendredi, alors que la Vieille Dame se déplacera à Lecce samedi (18h) dans le cadre de la 12e journée de Serie A, avant de recevoir le Paris Saint-Germain mercredi (21h00) pour le compte de l’ultime journée de Ligue des Champions.

Et le technicien italien ne s’est pas montré optimiste. Bien au contraire. "Chiesa et Pogba ? Demain, non, ils ne joueront pas. Impossible aussi contre le Paris Saint-Germain et à 99% non contre l’Inter Milan (le 6 novembre, ndlr). S’ils peuvent, ils seront là contre Vérone (le 10) et la Lazio (le 13), mais c’est difficile", a estimé Allegri.

De faibles chances de participer au Mondial

Deux pas en arrière… Car ce calendrier serré laisse finalement peu d’espoir à Pogba pour le Mondial au Qatar. Le 10 novembre, Deschamps annoncera sa liste, et les chances pour qu’il l’appelle sans avoir disputé le moindre match sont faibles.

"L’important avant tout est qu'il soit guéri et je pense qu'il le sera, ce qui est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a un second aspect qui est athlétique. Il s'est écoulé du temps depuis les derniers matchs qu'il a joués…", observait récemment le sélectionneur des Bleus, qui aurait sans doute préféré voir son milieu de terrain reprendre la compétition avant le Mondial.