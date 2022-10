Equipe de France : Léo Dubois veut encore croire au Qatar

Parti cet été à Galatasaray, Léo Dubois espère que ses prestations stambouliotes lui rouvriront les portes de la sélection pour la COupe du monde.

La date de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, le 9 novembre prochain, approche et avec elle les spéculations autour des noms qui y figureront.

"Le 9 novembre, je serai devant ma télé"

Plus appelé depuis près d'un an, Léo Dubois espère que son transfert de l'été loin de Lyon et ses prestations avec Galatasaray, lui permettront d'accrocher le wagon in extremis pour se rendre au Qatar.

"L'objectif est toujours là. Tant que je serai compétitif, j'aurai envie d'y être. Je veux aussi être honnête avec moi-même. La logique veut que d'autres joueurs peuvent y être. Mais je sais ce que je peux apporter", a-t-il confié dans un entretien à L'Equipe.

"J'ai un vécu de trois ans avec deux compétitions internationales. Le 9 novembre, je serai devant ma télé pour regarder la liste."

Et sans faire de plans sur la comète concernant son rôle et le poste auquel il pourrait évoluer : "Je ne vois pas forcément de différence entre jouer à quatre ou cinq. Je suis toujours dans cette capacité à répéter les efforts et essayer d'amener de bons centres.

"Mais on reste avant tout des défenseurs. C'est très important, en particulier pour une phase finale. Un Euro, une Coupe du monde, ça se gagne souvent derrière. Surtout avec le potentiel offensif qu'a l'équipe de France."

"Il faut savoir trouver sa place"

L'ancien joueur de Nantes compte treize sélections avec l'équipe de France, et était notamment de l'Euro décevant avec l'élimination face à la Suisse, puis de la victoire en Ligue des nations, il y a tout juste un an.

"Les Bleus restent le summum. On a vécu quelque chose de fort avec cette victoire en Ligue des nations après l'Euro, poursuit-il. En trois ans d'équipe de France, je ne garde que ces grands moments. Il y a quelque chose de fort entre nous, des instants de partage. Chacun a son rôle."

Un rôle qu'il lui-même trouvé au fil du temps. "En Bleus, il faut savoir trouver sa place. C'est super important. Je sais que je suis au second plan sur le terrain. Mais j'ai su trouver mon rôle dans le groupe.

"Je suis à l'écoute, pour soutenir les autres, mais aussi là pour répondre présent comme titulaire ou remplaçant. Quand tu sais trouver ta place, tu vis bien ta situation. Surtout à 26 comme à l'Euro."