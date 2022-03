Equipe de France : Nkunku appelé, Clauss préféré à Dubois

En 2021, l'Equipe de France s'était hissée au sommet de l'Europe en remportant la Ligue des Nations. En 2022, les Bleus démarrent leur campagne par deux matches amicaux. D'abord contre la Côte d'Ivoire (25 mars, à Marseille), puis face à l'Afrique du Sud (29 mars, à Lille).

À quelques jours de ces deux rendez-vous, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs convoqués, au siège de la Fédération Française de Football. Une liste qui comprend notamment deux nouveaux appelés : Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Jonathan Clauss (RC Lens), respectivement milieu de terrain offensif et latéral droit.

Nkunku, comme une évidence

Auteur d'une très belle saison avec le RB Leipzig (15 buts en 26 matches de Bundesliga), Christopher Nkunku (24 ans) était déjà pressenti pour intégrer les Bleus en novembre 2021, mais Didier Deschamps l'avait encouragé à confirmer sur la durée. "Nkunku est un joueur qu'on suit. Il aurait pu être dans la liste car il fait des choses intéressantes. Il fait partie des candidats sérieux qui peuvent aspirer à cette opportunité. Je l'incite à continuer".

Message reçu 5 sur 5 par le joueur formé au Paris Saint-Germain, qui enchaîne les performances de haut vol en Allemagne et dont la sélection s'imposait désormais comme une évidence. Moins évidente, la convocation de Jonathan Clauss, lequel est moins décisif ces dernières semaines avec Lens, fait suite au déclassement de Léo Dubois (OL), décevant.

L'article continue ci-dessous

Ils devront prendre leur mal en patience

Si Didier Deschamps a fait des heureux, il a aussi fait des déçus. Non convoqués, les défenseurs centraux William Saliba (Marseille) et Ibrahima Konaté (Liverpool) vont devoir prendre leur mal en patience. Tout comme Maxence Caqueret (Lyon) et Amine Gouiri (Nice), qui postulaient à une place dans le groupe tricolore. De plus, le retour espéré par Olivier Giroud, régulièrement décisif à Milan, attendra. Enfin, à noter l'absence de Kurt Zouma (West Ham), membre régulier des listes de DD, qui paye ses actes de cruauté envers son chat. L'ancien stéphanois, probablement sanctionné, ne devrait pas revoir l'EDF de sitôt...