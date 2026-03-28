Equipe de France, Maxence Lacroix envoie un message à Deschamps

Profitant des circonstances et d’une dynamique positive en club, Maxence Lacroix s’impose progressivement comme une option crédible en défense centrale chez les Bleus. Appelé en renfort après le forfait de William Saliba, le joueur de Crystal Palace a su saisir sa chance lors du dernier rassemblement. Cette première immersion confirme une montée en puissance et témoigne d’un changement de dimension. Désormais, l’objectif est clair : convaincre Didier Deschamps de lui accorder une place durable dans la rotation.

Maxence Lacroix franchit un cap avec l’équipe de France

Installé comme un élément fiable en Premier League, Maxence Lacroix a franchi un cap en rejoignant la sélection française ce mois-ci. Son profil athlétique et sa solidité défensive ont rapidement attiré l’attention du staff, surtout dans un contexte où certaines absences ont redistribué les cartes au sein de la charnière centrale.

Cette première expérience internationale s’inscrit dans une logique de progression continue.Maxence Lacroix a ainsi pu gratter ses premières minutes face au Brésil (2-1), confirmant qu’il pouvait répondre aux exigences du très haut niveau. Une prestation qui renforce sa crédibilité à moyen terme, notamment en vue des prochaines échéances majeures.

Maxence Lacroix met la pression à Deschamps pour le Mondial 2026

Ambitieux, Maxence Lacroix ne cache pas ses intentions pour la suite de sa carrière internationale. Dans un entretien accordé à RMC Sportsamedi, il a affiché son envie de s’inscrire dans la durée avec les Bleus, tout en visant une participation à la prochaine Coupe du monde organisée aux États-Unis.

Le défenseur s’est exprimé sans détour sur ses ambitions : « La Coupe du monde, aux États-Unis, bien sûr que c’est un rêve. J’ai joué mon premier match jeudi, devant ce public américain et dans ce type de stade. C’est vraiment une belle atmosphère. Ce sont vraiment des compétitions qu’on veut jouer. Je pense même que la Coupe du monde peut être dans le sport la compétition la plus regardée et la plus suivie. J’ai envie de faire partie de ce genre de compétition. » Un discours qui illustre parfaitement la détermination de Maxence Lacroix à convaincre Didier Deschamps dans les mois à venir.