Équipe de France : Kylian Mbappé nommé capitaine des Bleus par Didier Deschamps

Selon les informations de L’Équipe, Didier Deschamps a tranché en confiant le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, qui succède donc à Hugo Lloris.

"Ça va être une torture" : Didier Deschamps n’a pas répondu autre chose ce lundi lorsque la question de la succession d’Hugo Lloris, capitaine désormais en retraite internationale, lui a été posée. Avec deux choix possibles, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, et un groupe auprès duquel le sélectionneur a tenu à prendre la température.

Le groupe a répondu Mbappé

"Il y a un critère, c'est la légitimité. L’échange que j'aurai avec les joueurs va nourrir ma réflexion. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement", avait-il déclaré lundi. Et les vice-champions du monde ont répondu Mbappé, tout du moins la majorité. Selon les informations de L’Équipe, confirmées par Le Figaro, Deschamps a décidé de confier le brassard au crack de Bondy.

Il faut dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain a pris une nouvelle dimension lors de la dernière Coupe du monde. Et notamment en finale face à l’Argentine (3-3, 2-4 t.a.b.). Alors que Griezmann a été transparent, Mbappé a sonné la révolte à un quart d’heure du terme, et le monde entier l’a vu. Et au-delà de ça, "Kyk’s" représente parfaitement la jeune génération, appelée à prendre la relève.

Le brassard ne bougera plus

Cela commencera dès ce vendredi 24 mars face aux Pays-Bas, en ouverture des éliminatoires à l’Euro 2024. Mbappé portera le brassard, et tentera de mener les Bleus vers la victoire. À 24 ans, celui qui compte déjà 66 sélections et 36 buts sous le maillot bleu risque de le garder un bon bout de temps autour du bras. Des records vont encore tomber !