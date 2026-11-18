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La collaboration entre Angelo Angelo et le VfB pourrait prendre fin prématurément à l’issue de la saison en cours.

La relation entre le VfB Stuttgart, club de Bundesliga, et le milieu de terrain Angelo Stiller traverserait une crise. Sport Bild fait état de reproches formulés par des dirigeants du club souabe à l’encontre du joueur de 25 ans.

Lors d’une réunion du conseil de surveillance, il aurait notamment été relevé que Stiller pourrait « faire preuve de davantage d’application ». Sur le terrain, le milieu axial se contenterait le plus souvent du strict minimum. Son attitude aurait également déplu : Stiller ne remplirait plus son rôle de cadre et « plomberait régulièrement le moral de ses coéquipiers par sa manière négative de leur parler ».

Toutefois, selon Sport Bild, Stiller resterait « incontesté et respecté » par ses coéquipiers, même s’il ne fait plus partie du conseil des joueurs autour de Deniz Undav, nommé capitaine avant la saison.

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En raison du mécontentement de certains dirigeants à l’égard de Stiller et de l’absence, à ce jour, de discussions sur une prolongation de son contrat, qui expire en 2028, l’avenir de l’ancien joueur du Bayern au VfB serait « incertain ». Un transfert cet été serait « envisageable pour les deux parties ».

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Ces derniers mois, des rumeurs ont régulièrement fait état de l’intérêt de grands clubs étrangers pour Stiller . Son nom a notamment circulé du côté de la Juventus, le club le plus titré d’Italie, comme possible recrue. Selon Sport Bild, Brighton & Hove Albion, actuellement la grande équipe surprise de Premier League , a également tenté de recruter Stiller cet été. Mais celui-ci n’aurait pas voulu rejoindre le club, car il peut disputer la Ligue des champions avec Stuttgart en 2026-2027. Cela ne serait pas possible avec les Seagulls.

Getty Images

Il y a quelques jours encore, Tuttosport écrivait que Stiller était, pour l’AC Milan, rival de la Juve en Serie A, un candidat sérieux à la succession du Ballon d’Or Luka Modric (41 ans) , dont le maintien au club au-delà de l’été est considéré comme improbable.

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Combien le VfB Stuttgart a-t-il payé pour recruter Angelo Stiller ?

Depuis sa séparation avec Volker Struth, de l’agence 'Sports360', Stiller n’a actuellement pas d’agent. D’éventuels contrats, potentiellement lucratifs, en Süper Lig turque ou en Major League Soccer nord-américaine, qui ont eux aussi fait l’objet de spéculations, ne seraient toutefois pas envisageables pour lui à ce stade de sa carrière. Il se sentirait également bien à Stuttgart.

Le VfB l’a recruté à l’été 2023 pour 5,5 millions d’euros auprès du 1899 Hoffenheim, son concurrent en Bundesliga. Depuis, il est devenu un élément clé et un titulaire régulier, tout en accédant à l’équipe nationale A d’Allemagne (neuf sélections).

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Stiller faisait notamment partie de la sélection allemande lors de la Coupe du monde ratée aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été. Il y a joué lors du dernier match de la phase de groupes contre l’Équateur. Le nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp ne l’a pas convoqué depuis. Stiller souffre actuellement d’une blessure aux adducteurs qui le tient éloigné des terrains depuis fin octobre et devrait lui faire manquer au moins le match de Bundesliga contre Schalke 04, promu cette saison, ce week-end.

Avec le VfB, il a disputé douze matches officiels cette saison sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß. Il a délivré quatre passes décisives.