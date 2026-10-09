Jules Koundé traverse une période difficile et inattendue avec le Barça, après avoir perdu sa place de titulaire alors qu'il était pourtant l'un des joueurs les plus utilisés depuis l'arrivée de Hansi Flick à la tête de l'équipe, un tournant qui a suscité la polémique autour de sa situation au sein du club catalan, au moment même où il s'approche d'un record historique.

Selon le quotidien espagnol « As », le latéral français, qui figurait parmi les piliers du onze du Barça ces derniers temps, a perdu sa place dans le onze de départ cette saison et se retrouve désormais contraint de se battre pour son poste pour la première fois depuis son installation dans le couloir droit, alors même que son parcours antérieur avec l'équipe ne fait l'objet d'aucune contestation.

Koundé a pris place sur le banc des remplaçants lors de 6 des 7 premières journées de Liga, et n'a pas non plus participé à certains matches. Le joueur s'est contenté de disputer seulement 261 minutes cette saison en Liga et en Ligue des champions, pendant qu'Eric García réussissait à gagner la confiance de Flick pour occuper le poste de latéral droit.

Koundé n'a pas cherché d'excuses pour justifier le recul de son rôle. Lors de son rassemblement avec l'équipe de France, il a reconnu que la perte de sa place de titulaire était due à son niveau irrégulier la saison dernière, assurant, selon ses propres termes, avoir livré une prestation « en deçà des standards que je me fixe ».

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Le défenseur du Barça n'a pas non plus la garantie d'une place de titulaire avec l'équipe de France, après que Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur, a expliqué qu'il ne s'appuyait pas sur un grand nombre de titulaires de façon figée et que tout le monde était tenu de prouver sa légitimité à jouer.

Au cours de la trêve internationale actuelle, Koundé a débuté le match face à la Turquie, mais il n'a pas joué contre la Belgique et l'Italie, avant de retrouver le terrain lors de la dernière rencontre que l'équipe de France a disputée à nouveau face aux Belges. Koundé a perdu son statut de joueur indispensable au Barça et en équipe de France, et dans ces conditions sont réapparus les rapports évoquant la possibilité d'un départ lors du marché des transferts hivernal. Pour autant, le joueur a de nouveau affirmé qu'il ne songeait pas à quitter le club catalan, auquel il est lié par un contrat courant jusqu'en 2030. L'objectif de Koundé est de redoubler d'efforts et d'améliorer son niveau, afin de convaincre Flick de sa capacité à retrouver le rendement qu'il avait l'habitude d'offrir par le passé et à revenir davantage dans les plans de l'entraîneur au cours de la période à venir.





Malgré ces circonstances difficiles, Koundé se rapproche d'un exploit historique avec le Barça, puisqu'il peut devenir le joueur français le plus utilisé de l'histoire du club s'il obtient la chance de disputer la rencontre face à Getafe, prévue samedi au stade Spotify Camp Nou.

Koundé a égalé le précédent record d'Éric Abidal, soit 193 matches sous le maillot du Barça, lors de la rencontre face à Feyenoord, et il ne lui faut désormais plus qu'une apparition supplémentaire pour détenir seul le record.

Au cours de ses 193 matches avec le club catalan, le défenseur français a inscrit 10 buts et délivré 22 passes décisives.



