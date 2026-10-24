Avant que José Mourinho ne devienne l'une des figures les plus clivantes du monde du football, et avant que son nom ne soit associé à ses célèbres affrontements avec le Barça et ses stars, il a vécu une histoire totalement différente au sein du club catalan. Une histoire qui a commencé avec un jeune homme élégant, dont la beauté et la prestance ont attiré les regards et suscité d'étranges rumeurs, avant qu'il ne s'impose grâce à sa connaissance tactique et à sa capacité à communiquer avec les joueurs, passant progressivement du rôle de traducteur à celui de l'un des esprits les plus en vue du staff technique.

À Barcelone, Mourinho n'était pas un simple adjoint de l'entraîneur anglais Bobby Robson. Il était un personnage à part entière, capable de gagner le respect des joueurs et des journalistes, au point que certains voyaient en lui un grand frère pour les stars de l'équipe, tandis que d'autres découvraient très tôt son talent pour lire les matchs et analyser les adversaires. Et derrière les détails de cette période se cachent des anecdotes amusantes et des secrets personnels qui racontent comment a débuté l'ascension de l'entraîneur portugais vers les sommets.

Lorsque Mourinho est arrivé à Barcelone, il était un jeune homme pratiquement inconnu dans le monde du football, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour devenir le centre d'attention des journalistes. Grâce à son allure élégante, à ses cheveux sombres et à sa personnalité assurée, certains acteurs du milieu médiatique catalan l'ont surnommé « le garçon Martini », en référence à un personnage apparu dans une célèbre publicité pour la boisson Martini, incarné par le mannequin américain Max Parrish.

Le héros de la publicité était un homme élégant et séduisant, vêtu d'un costume noir et portant des lunettes de soleil, passant son pouce sur sa lèvre inférieure dans un geste remarqué qui semblait effacer des traces de rouge à lèvres. Mourinho n'a pas été dérangé par cette comparaison : il l'a prise avec humour et a vu dans ce surnom une forme de compliment, au point d'imiter le geste du mannequin en certaines occasions, que ce soit en privé ou lors de ses échanges avec les journalistes qui suivaient l'actualité du Barça.

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Durant cette période, le jeune entraîneur portugais a réussi à nouer de bonnes relations avec un grand nombre de journalistes, qui se sont vite habitués à sa présence et à sa façon de s'exprimer. Mais l'intérêt porté à son apparence et à sa personnalité ne s'est pas limité à l'admiration : il a ouvert la porte à d'étranges rumeurs qui ont commencé à circuler à son sujet, alors même que les réseaux sociaux n'existaient pas encore sous la forme que nous leur connaissons aujourd'hui.

Des rumeurs étranges, une question choc et la bataille pour asseoir son statut

La beauté de Mourinho, sa jeunesse et sa manière de traiter avec les autres ont éveillé la curiosité de certains de son entourage, au point que des allégations sur son orientation sexuelle ont circulé, ainsi que des rumeurs affirmant que sa relation avec Bobby Robson dépassait les limites du travail et de l'amitié, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol As.

L'un des journalistes, qui a reconnu s'être demandé lors de sa première rencontre avec l'entraîneur portugais « d'où venait ce beau jeune homme », raconte qu'il a décidé de l'affronter directement en lui demandant s'il était homosexuel, et ce avant le début de l'entretien.

Mourinho a reçu la question avec un bel esprit sportif, mais a répondu de manière cinglante, par une réplique contenant une allusion aux sœurs de celui qui avait lancé cette rumeur. Bien que la réponse n'ait pas été convenable pour une publication dans sa formulation originale, Mourinho a demandé au journaliste de l'inclure dans l'entretien, signifiant ainsi qu'il n'avait aucune intention d'ignorer ce qui se disait sur lui ni de laisser les rumeurs définir son image aux yeux des autres.

Au-delà de ces anecdotes personnelles, Mourinho savait que sa présence à Barcelone représentait une occasion exceptionnelle de faire ses preuves, et qu'il devait dépasser l'image à laquelle il avait d'abord été associé : celle d'un jeune homme élégant exerçant comme traducteur, pour devenir un homme doté d'une connaissance technique le rendant apte à assumer de plus grandes responsabilités.

Mourinho est arrivé à Barcelone à une période troublée de l'histoire du club. Quelques mois plus tôt, le président Josep Lluís Núñez avait pris la décision surprise de limoger Johan Cruyff, avant de recruter Bobby Robson, l'un des noms que le président du Barça cherchait à attirer.

Robson travaillait alors à Porto, après avoir entraîné le Sporting Lisbonne, et est arrivé au club catalan à l'âge de 63 ans, fort d'une longue expérience acquise au cours de sa carrière, notamment son passage à Ipswich Town à la fin des années 1970, puis à la tête de la sélection anglaise dans les années 1980.

Mourinho a accompagné l'entraîneur anglais à Barcelone, après avoir travaillé avec lui comme traducteur durant leur période au Sporting Lisbonne. Le Portugais, alors âgé de 33 ans, considérait cette étape comme un défi et une opportunité d'élever son statut professionnel. De fait, il est passé de la traduction au poste d'adjoint, mais a dû fournir un effort considérable pour prouver que son rôle dépassait la simple transmission des mots entre l'entraîneur et les joueurs.

Le journaliste Marcos López, qui a travaillé pour le quotidien El Periódico et a contribué à la couverture des événements sur l'antenne de la radio Cadena SER, confirme que Mourinho n'était pas à l'aise avec l'étiquette de traducteur, d'autant que ce rôle avait d'abord été occupé par le journaliste Graham Turner, puis par l'employé du club Txiki Terrés.

López a expliqué que Mourinho était un membre important du staff technique de Robson, et que son statut au sein de l'équipe n'était pas le reflet de sa mission linguistique, mais le résultat de sa participation effective au travail technique et tactique.

Guardiola et Enrique : comment Mourinho a-t-il gagné le respect des joueurs ?

Le succès précoce de Mourinho ne s'est pas limité à sa relation avec le staff technique, il s'est étendu au vestiaire, où il a rapidement suscité l'admiration des joueurs par sa connaissance du football et sa capacité à en comprendre les détails.

Le journaliste Luis Martín, qui travaillait pour le quotidien Sport à cette époque, se souvient que les joueurs parlaient de Mourinho avec admiration, certains allant jusqu'à dire : « Cet homme sait vraiment jouer », en référence à sa compréhension du jeu et à sa capacité à débattre des détails techniques de manière convaincante.

De son côté, le journaliste Fabián Ortiz estime que la différence d'âge entre Mourinho et Robson a aidé le Portugais à se rapprocher des joueurs. Alors que certains voyaient dans l'entraîneur anglais chevronné une figure paternelle, Mourinho leur paraissait plus proche en termes d'âge et de centres d'intérêt, comme un grand frère avec qui ils pouvaient parler facilement.

Ortiz souligne qu'il ne faisait pas partie des admirateurs de Mourinho, qu'il voyait plutôt comme un homme en quête d'ascension sociale, mais il reconnaît que sa proximité avec les joueurs l'a aidé à bâtir des relations solides au sein de l'équipe.

Et cela ne tenait pas seulement à la personnalité, car la manière de Mourinho de traiter avec les joueurs différait sur certains aspects de l'entraînement de celle adoptée par Robson. Selon Luis Martín, l'entraîneur anglais s'appuyait parfois sur des méthodes classiques pour étudier les adversaires, comme réunir les joueurs pour visionner un match entier en vidéo, ce qui en ennuyait certains, au point que Robson lui-même s'assoupissait parfois durant ces séances.

Mourinho, quant à lui, avait tendance à présenter les informations de façon plus directe, en se concentrant sur les détails dont les joueurs avaient besoin sur le terrain, en clarifiant les points forts et les points faibles des adversaires, et en leur donnant des conseils pratiques pour les aider à se préparer aux matchs.

Ainsi s'est renforcée sa relation avec un certain nombre de joueurs qui nourrissaient une grande passion pour le football, parmi lesquels Pep Guardiola, Luis Enrique, Abelardo et Luís Figo, faisant de lui l'une des voix écoutées dans le vestiaire.

Des tribunes au vestiaire : un esprit tactique en avance sur son temps

L'aspect tactique a été l'une des principales raisons qui ont aidé Mourinho à asseoir son statut à Barcelone. Marcos López souligne que le Portugais possédait un talent évident pour observer le football et analyser ce qui se passait sur le terrain, et qu'il a été l'un des premiers entraîneurs au Camp Nou à préférer suivre les matchs depuis les tribunes plutôt que de rester sur le banc de touche.

Du point de vue de Mourinho, cet emplacement lui offrait un angle de vue plus large et l'aidait à comprendre les déplacements des joueurs et les espaces qui apparaissaient pendant le match. Il ne se contentait pas d'observer : il descendait au vestiaire à la mi-temps pour livrer ses observations et corriger certains placements.

Cette capacité lui a valu la responsabilité d'élaborer les rapports techniques sur les adversaires du Barça, une mission qui conjuguait le travail d'adjoint et les fonctions assumées par les analystes de la performance dans le football moderne. Ce rôle était encore peu répandu à l'époque, ce qui a offert à Mourinho un espace supplémentaire pour démontrer ses capacités à recueillir des informations et à les transformer en consignes applicables.

Une anecdote révèle à quel point il était déterminé à mener cette mission à bien, quelles qu'en soient les difficultés. Luis Martín a raconté avoir croisé Mourinho à Belgrade, où le Barça se préparait à affronter l'Étoile rouge en Coupe des coupes. Ce déplacement coïncidait avec le week-end au cours duquel l'équipe catalane a disputé un match contre Compostela, rencontre marquée par le fameux but de Ronaldo inscrit à l'issue d'une remarquable chevauchée individuelle.

Mais Mourinho n'a pas pu assister en direct au match du Barça, car il était chargé de suivre une rencontre de l'équipe adverse dans une ville située à environ quatre heures de route, afin d'en rédiger un rapport technique. Le Portugais n'a pas hésité à louer une Mercedes blanche avec chauffeur pour rejoindre le stade, mais le trajet a connu un incident soudain après qu'un pneu a crevé, le chauffeur étant incapable de le changer rapidement, ce qui menaçait de faire arriver Mourinho en retard au match.

Finalement, Mourinho a changé le pneu lui-même, avec l'aide de Javier Ferrándiz, photographe au quotidien Sport, qui les suivait dans une autre voiture et s'était arrêté pour prêter main-forte. Arriver en retard au match n'était pas une option pour le jeune entraîneur, prêt à endurer les difficultés pour accomplir sa mission.

Des nuits animées et un survêtement du Barça : une relation qui dépassait le cadre du football

La relation de Mourinho avec les journalistes ne se limitait pas aux conférences de presse, aux stades et aux rapports techniques, elle s'étendait à la vie sociale, puisqu'il avait l'habitude de fréquenter les bars branchés et de se mêler aux acteurs du milieu médiatique.

Parmi les situations restées gravées dans la mémoire des journalistes figure une soirée où Mourinho s'est retrouvé avec un groupe d'entre eux dans un bar de Solna, à une période où le Barça disputait un match amical contre Elfsborg en préparation de la nouvelle saison.

Mais la soirée a pris une tournure inattendue, après que les personnes présentes ont découvert que le bar organisait un concours pour élire la « reine du T-shirt mouillé », avant que l'ambiance ne se termine par une bagarre entre certains des présents.

Fabián Ortiz se remémore cette nuit-là, expliquant que ce qui l'a le plus étonné n'était pas la présence de Mourinho sur les lieux, mais le fait qu'il portait un survêtement floqué du logo du Barça. Ces détails reflétaient une facette différente de la personnalité de l'entraîneur portugais, capable de s'intégrer à l'environnement du club et à sa vie quotidienne, loin de l'image officielle qu'imposait sa mission au sein du staff technique.

L'attachement de Mourinho au Barça n'était pas seulement professionnel, il s'étendait à la Catalogne elle-même, où il a vécu une période importante de sa vie et où il s'est senti partie intégrante de la communauté locale. Marcos López se souvient avoir réalisé un entretien avec Mourinho dans la ville de Sitges, après que l'entraîneur portugais eut séjourné dans un hôtel à ses débuts, avant de trouver une maison dans la ville.

Selon López, Mourinho se sentait comme l'un des habitants du coin et considérait l'endroit comme son chez-soi, tandis que Luis Martín souligne qu'il était devenu comme un membre de la famille pour beaucoup à Sitges.

Cette image paraît totalement différente de la relation tendue qui a lié Mourinho au Barça lors des étapes ultérieures de sa carrière, en particulier lorsqu'il est devenu entraîneur du Real Madrid et qu'il s'est engagé dans de vifs affrontements avec plusieurs emblèmes du club catalan.

Mais ses premières années révèlent que la relation n'a pas commencé par l'hostilité, mais par l'admiration, la proximité et la confiance, et que Mourinho a fait, à un moment donné, partie de l'environnement technique et social du Barça.

Van Gaal lui donne sa chance : les premiers pas vers le banc d'entraîneur

Avec le départ de Bobby Robson et l'arrivée du Néerlandais Louis van Gaal, l'avenir de Mourinho au sein du Barça semblait menacé. Le nouvel entraîneur était arrivé accompagné de son propre staff technique, dont faisaient partie Van der Lerm et Hoek, ce qui soulevait des interrogations sur la possibilité d'un maintien de l'adjoint portugais.

Mais Louis van Gaal, après avoir rencontré Mourinho et pris connaissance de ses capacités tactiques, a décidé de le conserver au sein du staff technique. Une relation de travail fondée sur la confiance s'est rapidement instaurée entre eux, l'entraîneur néerlandais ayant compris que Mourinho possédait une connaissance technique dont l'équipe pouvait tirer parti.

Cette confiance est allée jusqu'à lui offrir l'occasion de diriger le Barça pour la première fois lors de la demi-finale de la Coupe de Catalogne, un geste qui a surpris l'entourage du club, mais qui a représenté une étape importante dans sa carrière.

Après des années de travail en coulisses, Mourinho se rapprochait du rôle qui allait plus tard faire son nom : l'entraîneur doté de ses propres idées, qui sait imposer sa personnalité et exploiter les petits détails pour faire la différence.

Ainsi, l'expérience barcelonaise n'a pas été une simple étape passagère dans la carrière de Mourinho, mais la période au cours de laquelle il est passé d'un jeune homme inconnu et traducteur à un entraîneur adjoint respecté des joueurs et jouissant de la confiance de grands entraîneurs.

Entre le surnom de « garçon Martini », les rumeurs étranges, les trajets éprouvants pour observer les adversaires et la relation qu'il a construite avec des stars comme Guardiola et Enrique, se sont dessinés les traits d'une personnalité du football qui deviendra plus tard l'une des figures les plus influentes et les plus clivantes du monde des entraîneurs.