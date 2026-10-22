Entre résignation et foi : Vinicius répond à ses détracteurs en cinq mots

Le Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, a de nouveau livré une prestation terne lors de la victoire de son équipe face à Leipzig (4-1), mercredi soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Vinicius a débuté la rencontre, mais l'entraîneur José Mourinho a décidé de le remplacer à la 70e minute par son coéquipier Yan Diomande, auteur d'une passe décisive et d'un but en seulement 20 minutes.

Après le match, Vinicius a écrit sur son compte officiel « Instagram » : « Je vis l'instant, tout passe. »

De son côté, le journal « Marca » a décrit le message de Vinicius comme un mélange de résignation et de foi, dans un contexte où il subit de violentes critiques de la part des supporters depuis le début de la saison en cours en raison de la baisse de son niveau, en plus des doutes qui planent sur sa place dans le onze de départ après avoir été suspendu 4 matchs par la Ligue.

Mais Mourinho ne s'est pas rangé du côté des détracteurs, prenant au contraire fermement la défense du Brésilien. L'entraîneur portugais a déclaré : « Vini a livré un match formidable et a affiché une prestation tactique excellente qui a profité à son entraîneur comme à l'équipe. »

L'entraîneur s'est longuement attardé sur les qualités de Vinicius, qui ne se sont pas limitées aux buts, affirmant : « Il a réussi à construire les attaques depuis l'aile gauche, a maîtrisé les espaces avec brio et a failli inscrire un but magnifique, n'eût été l'arrêt du gardien sur sa frappe puissante. »







