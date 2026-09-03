Selon un rapport de presse, l'affaire de la mort de Diego Armando Maradona entre dans ses dernières phases, avec l'audition des témoins de la défense qui débutera dès jeudi prochain.

D'après le journal « Mundo Deportivo », le tribunal entendra le témoignage de la médecin et experte Antonia José Maya.

Maya est chirurgienne, médecin légiste et témoin experte du principal accusé, Leopoldo Luque, et elle a fait partie du conseil médical pluridisciplinaire créé en 2021 pour évaluer les circonstances de la mort de Maradona.

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Les procureurs et l'accusation ont clôturé la présentation de leurs preuves mardi dernier avec les déclarations des experts José Luis Covelli et Ramiro Laria, également membres du conseil médical, qui ont conclu que les agissements des médecins responsables de la santé de Maradona avaient été « insuffisants, déficients et imprudents ».

Maradona aurait dû être admis dans un établissement médical

Covelli, spécialiste en psychiatrie et médecine légale, et Laria, médecin clinicien, ont déclaré mardi dernier que l'ancien footballeur aurait dû être admis dans un établissement médical après sa dernière intervention chirurgicale plutôt que d'être soigné à domicile.

De son côté, Maya avait affirmé en 2021 que la mort de Maradona avait été soudaine et qu'il n'existait aucun antécédent de maladie coronarienne pouvant la rendre prévisible.

Cependant, Gustavo Di Nero, cardiologue ayant fait partie de cette commission médicale, a déclaré à la mi-août que les professionnels responsables de la santé de la star avaient ignoré de nombreux signes d'alerte compatibles avec une insuffisance cardiaque.

Dans son témoignage, Di Nero a évoqué des « signes d'alerte » apparus chez Maradona au cours des deux dernières semaines de sa vie, tels qu'une accumulation de liquides, des problèmes respiratoires et une altération de l'état de conscience.

Le cardiologue a également mentionné la tachycardie et l'hypertension artérielle relevées par les infirmières, précisant que s'il recevait un patient dans son cabinet présentant de telles valeurs, « il lui administrerait des médicaments ».

Maradona est décédé le 25 novembre 2020 alors qu'il suivait un traitement à domicile dans une maison située à la périphérie de Buenos Aires, après avoir subi une opération chirurgicale pour traiter un hématome sous-dural à la tête plus tôt dans le mois.

À la suite du décès, le système judiciaire a constitué un conseil médical pluridisciplinaire composé d'experts officiels — dont des médecins légistes, un cardiologue, deux psychiatres, un toxicologue, un néphrologue et un hépatologue — en plus d'experts de la défense et de l'accusation.

Comme cela est apparu lors du procès, les médecins responsables de la santé de Maradona étaient le neurochirurgien Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Cosachov, tous deux mis en accusation.

À partir de jeudi prochain, le tribunal entendra les experts du conseil médical présentés par ces accusés, ainsi que d'autres témoins présentés par le reste des équipes de la défense.

Outre Luque et Cosachov, la liste des accusés dans cette affaire comprend la coordinatrice du service de soins à domicile de la société Swiss Medical, Nancy Forlini ; le psychologue Carlos Díaz ; le médecin Pedro Di Spagna ; le coordinateur des soins infirmiers Mariano Perroni ; et l'infirmier Ricardo Almirón ; tous accusés d'homicide simple avec préméditation.

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