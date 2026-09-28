Le débat reste ouvert au sujet du lieu qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030. Certains estiment que les chances de l'Espagne sont minces, pour des raisons purement politiques, et que la rencontre se tiendra au Maroc ; d'autres affirment qu'elle aura lieu au stade Santiago-Bernabéu ; tandis que d'autres encore, comme le vice-président aux affaires sociales du FC Barcelone, Antonio Escudero, pensent qu'elle se déroulera au Camp Nou.

Le débat se poursuit concernant le stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030, alors que le dossier reste ouvert entre l'Espagne et le Maroc, après que l'idée dominante au départ était que la finale se tiendrait au stade Santiago-Bernabéu, avec l'entrée du stade Spotify Camp Nou parmi les options envisageables.

Mais les dernières données indiquent une progression des chances de voir la finale se disputer au Grand Stade Hassan-II, en cours de construction dans la ville marocaine de Benslimane, notamment en raison de la grande capacité d'accueil dont il bénéficiera une fois achevé.

Escudero a déclaré, dans des propos diffusés dans l'émission « Aquí Girona » sur la radio « Cadena SER » : « Nous le souhaitons ardemment. Je pense que c'est tout à fait possible. Les instances sportives à travers le monde soutiennent l'idée. Nous avons fourni de gros efforts, et nous disposons d'un stade magnifique. Le moment est venu. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Il y a une très forte probabilité que cela se produise. »

Dans un autre registre, le responsable des affaires sociales au sein du FC Barcelone a démenti que le club envisageait d'augmenter le prix des abonnements, déclarant : « Personne n'a parlé d'augmenter le prix des abonnements. Que tout le monde se rassure. Personne n'a évoqué cela. Je suis le vice-président, je suis donc censé être au courant. Ce n'est pas sur la table. »

Concernant les délais de livraison du stade, le vice-président a exprimé sa confiance quant à l'achèvement des travaux à la date fixée.

Il a déclaré : « Nous l'espérons. J'étais critique à ce sujet. En réalité, je n'aurais pas quitté Montjuïc, mais ils ont changé d'avis. Les personnes qui ont collaboré avec nous, ainsi que les organismes financeurs, voulaient que nous soyons là-bas. Parfois, le FC Barcelone ne peut pas prendre cette décision directement », reconnaissant l'existence d'avis opposés.