Dans l'une des coïncidences les plus saisissantes, l'actualité du football s'est embrasée presque au même moment autour des deux pôles du football mondial, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, après que la star portugaise a publié un communiqué incendiaire dévoilant les détails de sa crise avec le sélectionneur de son pays, Jorge Jesus, au moment même où son rival argentin vivait un instant historique en annonçant la fin de sa carrière internationale avec la sélection d'Argentine.

Ronaldo a choisi de sortir de son silence pour ouvrir le feu sur ce qui s'est passé au sein de la sélection du Portugal et exposer les détails de sa crise avec Jorge Jesus devant le public, ce qui a enflammé les réseaux sociaux et largement ouvert le débat sur l'avenir du capitaine portugais et sa relation avec la sélection de son pays. Mais de l'autre côté, Messi vivait un moment totalement différent, après avoir disputé son dernier match sous le maillot de l'Argentine, dans une scène devenue un sujet de conversation mondial.

Et tandis que le nom de Ronaldo était fortement présent en raison de son communiqué incendiaire, celui de Messi était associé à un adieu historique à la sélection qu'il a menée vers la gloire au cours des dernières années. C'est ici qu'est apparue une autre bataille, loin du terrain, une bataille que l'on peut mesurer en chiffres à travers l'intérêt des supporters du monde entier à rechercher le nom de chaque légende.

Messi écrase Ronaldo dans la bataille des recherches





Loin du vacarme médiatique provoqué par le communiqué de Cristiano Ronaldo, les indicateurs de recherche sont venus révéler une supériorité frappante de Lionel Messi dans la bataille numérique. En comparant les termes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo via Google Trends au cours des dernières 24 heures, Messi est apparu en tête de l'intérêt mondial avec un large écart sur son rival portugais.

En Argentine, la supériorité de Messi n'avait rien de surprenant, tandis que Ronaldo s'est imposé au Portugal. Mais sur le reste des marchés, la supériorité de Messi sur Ronaldo s'est étendue à un grand nombre de pays à travers le monde.

Au Brésil, en Espagne, en France, en Angleterre et en Allemagne, la balance des recherches penchait plus nettement en faveur de Messi lors de la comparaison directe des deux noms. La star argentine est également apparue en tête dans un grand nombre de grands marchés footballistiques en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Sud, transformant la comparaison d'une rivalité habituelle entre les deux légendes en une supériorité écrasante de Messi dans l'intérêt mondial, durant les heures qui ont coïncidé avec ses adieux à la sélection.

Ainsi, bien que Ronaldo ait dominé l'actualité au Portugal grâce à son communiqué qui a enflammé la polémique, Messi a eu le dernier mot dans la bataille numérique à l'échelle mondiale, après que sa dernière apparition avec l'Argentine est devenue un événement ayant suscité plus d'intérêt que la crise de Ronaldo.

Et si Ronaldo a délibérément choisi ce moment pour publier son communiqué quelques heures avant la retraite internationale de Messi, dans le but de couper l'herbe sous le pied de son rival historique et de détourner l'intérêt mondial vers sa crise avec Jorge Jesus, ce plan n'a pas réussi dans les faits, du moins selon la comparaison directe des deux noms dans les indicateurs de recherche, au sein d'un grand nombre de pays du monde. Les chiffres confirment ainsi que l'adieu international de Messi a été l'événement le plus attractif à l'échelle mondiale.



