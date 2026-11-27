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Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, et Christoph Freund, directeur sportif du club, ont insisté sur le fait que les crises et les dossiers soulevés en dehors du terrain n'affecteront pas la concentration de l'équipe. Ils ont assuré que la priorité est actuellement de préparer le prochain match face à Hambourg, demain samedi, dans le cadre de la 11e journée de Bundesliga.

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Les déclarations des deux hommes interviennent alors que la polémique enfle au sein du club bavarois , sur fond d'évolution de l'état neurologique de Jamal Musiala, à l'origine de deux crises convulsives pendant la préparation de la saison, mais aussi des critiques de Joshua Kimmich envers la gestion de ce dossier par la direction du club, une gestion qu'il a jugée indigne du Bayern Munich.

Kimmich a pris position après la défaite de son équipe face à Lille en Ligue des champions en milieu de semaine (2-1), en réponse à des déclarations antérieures de Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du directoire et actuel membre du conseil de surveillance, qui avait suggéré de renégocier le contrat de Musiala en fonction de son état de santé.

Par ailleurs, la vie privée du gardien Manuel Neuer fait l'objet d'une large attention médiatique en Allemagne, après la diffusion d'informations faisant état de l'effondrement de son mariage, un autre dossier qui entoure le club en ce moment.

Kompany a refusé de considérer ces dossiers comme une source de distraction pour son équipe. En conférence de presse avant d'affronter son ancien club, Hambourg, il a déclaré, selon des propos rapportés par le site ESPN : « Je dois vous décevoir, tout le monde n'est pas préoccupé par ces sujets. Cela ne veut pas dire que je suis naïf ou que je ne comprends pas ce qui se passe dans le monde, mais pour nous, il s'agit du match entre le Bayern et Hambourg. C'est là-dessus que je peux avoir une influence, et c'est là que se porte notre concentration. »

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Il a ajouté : « Je n'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de tout le reste. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider sur ces histoires. »

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Interrogé sur les déclarations de Kimmich, qui porte le brassard de capitaine en l'absence de Neuer, blessé, le technicien belge a répondu : « Je ne peux pas vous aider sur ces dossiers pour le moment. Nous avons notre propre monde, et cela restera ainsi. Cela ne veut pas dire que nous nous contentons de nous applaudir les uns les autres au sein de l'équipe. Nous nous parlons franchement, y compris des choses qui n'ont pas été bonnes. »

Il a poursuivi : « Mais je protège cet espace. J'essaie de montrer l'exemple par mon comportement, et si je me lançais maintenant dans la discussion d'autres sujets, je ne donnerais pas cet exemple. Ma priorité, c'est le match contre Hambourg. »

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De son côté, Freund a assuré que le club n'avait pas l'intention de sanctionner Kimmich pour ses récentes déclarations, précisant que la direction n'avait même pas abordé la question.

« Nous n'en avons pas parlé, et une amende n'a jamais été envisagée. Nous regardons désormais vers l'avant », a déclaré Freund.

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Abondant dans le sens de Kompany, il a ajouté : « Je peux reprendre une grande partie de ce qu'a dit Vinny (Kompany). Ces dernières semaines, ces dossiers ont fait l'objet d'une large couverture médiatique, mais nous traversons une période difficile sur le plan sportif et nous avons d'autres choses à gérer. »

Freund a également évoqué la situation personnelle de Neuer, expliquant que le gardien traverse une période difficile, notamment après sa récente blessure, mais que s'éloigner un peu lui a été bénéfique.

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« Il est évident qu'il traverse une période difficile dans sa vie, surtout avec sa récente blessure. Il souhaite être avec l'équipe autant que possible, mais prendre un peu de temps pour se reposer lui a fait du bien », a-t-il déclaré.

Le directeur sportif a insisté sur le fait que le club ne souhaitait pas commenter les détails de la vie privée du gardien, ajoutant : « Le reste relève de la vie privée de Manu, et je ne veux pas faire de commentaire là-dessus. »

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Sur le plan sportif, le Bayern Munich traverse une période délicate après son match nul à domicile contre Cologne lors de la dernière journée, un résultat qui lui a coûté la première place de la Bundesliga au profit du Borussia Dortmund, qui le devance désormais de deux points.

Le club bavarois doit également composer avec les absences de Harry Kane et Michael Olise, tous deux blessés, mais Kompany s'est dit confiant dans la capacité de son équipe à surmonter cette phase et à retrouver sa puissance offensive.

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« Nous traversons une période difficile en ce moment, mais nous arriverons aussi à un moment où nous pourrons presser fort et marquer six ou sept buts, et là, la chance ne sera pas du côté de nos adversaires », a déclaré l'entraîneur belge.

Il a conclu : « Peut-être que nous serons finalement reconnaissants pour cette période, parce qu'elle nous aura rendus plus forts. C'est ce que nous espérons. »