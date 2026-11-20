Partager Suivez GOAL sur Google

Gennaro Gattuso, entraîneur de la Lazio, a raconté une anecdote cocasse survenue cette semaine : il a envisagé de sauter par-dessus un portail fermé pour accéder au terrain d'entraînement, avant de renoncer afin de ne pas se ridiculiser.

Publicité

Selon le quotidien espagnol Marca, Gattuso n'a pas pu échapper à l'événement mondial qu'a constitué la sortie du jeu « Grand Theft Auto », qui a captivé des millions de personnes et suscité l'enthousiasme de nombreux footballeurs, lesquels attendaient le retour du jeu 13 ans après la sortie de son précédent opus.

Plusieurs joueurs ont fait part de leur impatience à découvrir ce nouveau jeu, parmi lesquels Dele Bashiru, joueur de la Lazio, qui a déclaré : « Je l'ai téléchargé hier, mais je n'y ai pas encore joué. Je le ferai aujourd'hui. »

Le joueur a révélé que son coéquipier Nuno Tavares était, avec lui, l'un des plus grands amateurs de jeux vidéo du vestiaire.

Interrogé pour savoir si cela lui poserait un problème qu'un de ses joueurs passe une partie de la nuit à jouer à « Grand Theft Auto 6 », Gattuso a répondu : « Si quelqu'un veut jouer à la PlayStation, c'est son affaire. Je ne savais même pas que ce jeu était sorti, je ne sais pas de quoi vous parlez. »

Publicité Publicité

Il a ajouté : « Je ne pense pas du tout à ce genre de problème. Il ne m'est jamais venu à l'idée d'aller voir un joueur pour lui demander à quelle heure il se couche, ou s'il a joué à Grand Theft Auto. »

Related Topics

Il a poursuivi : « Demain matin, à 9 h, nous prendrons tous le petit-déjeuner ensemble. Je serai très attentif pour voir si quelqu'un a veillé tard ou non. »

Par ailleurs, le technicien italien, connu pour son tempérament sanguin et sa spontanéité, a raconté une anecdote cocasse survenue cette semaine : arrivé au terrain d'entraînement, il a trouvé le portail principal fermé, ce qui l'a contraint à envisager d'entrer par un autre endroit.

Publicité

Gattuso a déclaré en souriant : « Comme je suis quelqu'un de superstitieux, attaché aux habitudes, j'ai pensé à refaire la même chose cette fois aussi. »

L'entraîneur de la Lazio a rappelé un épisode antérieur au cours duquel il avait sauté par-dessus l'un des portails de sa maison, qu'il avait trouvé fermé, afin de ne pas arriver en retard à une séance d'entraînement.

Publicité

Cette fois, Gattuso a songé à reproduire le même geste, avant de se raviser et de choisir un autre chemin. Il a expliqué : « Je voulais laisser la voiture devant le portail et sauter par-dessus, mais j'ai finalement préféré éviter de passer pour un idiot, et je suis entré par un autre accès. »

Loin de ces anecdotes, Gattuso a évoqué avec sérieux son expérience à la Lazio, qu'il a rejointe l'été dernier, se disant heureux d'être au club et désireux d'y rester longtemps.

Publicité

Il a ajouté à ce sujet : « Je me sens bien ici et j'espère rester longtemps. Quand on arrive dans un endroit comme celui-ci, où toutes les conditions sont réunies pour bien travailler, il est naturel de penser à s'y installer et à y prendre racine. »