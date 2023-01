"A l'entraînement il nous mettait la misère mais en match il perdait ses moyens", Alex évoque son meilleur et pire coéquipier au PSG

Alex a raconté au journal L'Equipe l'incroyable échec d'un immense espoir du PSG.

Le défenseur brésilien Alex a joué au PSG de janvier 2012 à juin 2014. Aujourd'hui âgé de 40 ans et à la retraite depuis 2016, il a confié à nos confrères de L'Equipe ses souvenirs sur sa période parisienne.

Alex pense que Lucas Moura aurait dû faire une meilleure carrière

Alex a d'abord parlé de Lucas Moura, le milieu offensif brésilien promis à un très grand avenir mais qui a échoué : « Vous n'avez pas vu le vrai Lucas. Nous, on le voyait à l'entraînement. Il nous mettait la misère. Dans les un contre un, il était trop fort. Je me souviens que Maxwell changeait de côté pour ne pas se retrouver face à lui. Il nous impressionnait, mais en match, il perdait ses moyens. Il n'avait pas confiance, il ne savait pas où se positionner. Thiago Silva lui parlait souvent pour lui dire de se lâcher, mais aussi de se mettre entre les lignes. Mais ça ne marchait pas. On pensait tous qu'il serait un joueur beaucoup plus grand que ce qu'il est devenu. »

Dans les colonnes de L'Equipe, Alex est aussi revenu sur l'incroyable folie d'Ezequiel Lavezzi : « Il était dingo. Il n'arrêtait pas de parler, de rigoler, de chambrer. Que ce soit avec le coach ou le président Nasser (Al-Khelaïfi). Il nous faisait rire. Une fois, il était 2 heures du matin, on était dans un club de l'Arc de triomphe et il a téléphoné au Mister (Ancelotti) pour qu'il nous rejoigne. Il n'avait aucun filtre. »

Alex regrette son départ du PSG ainsi que celui de Thiago Silva

Lors de son passage au PSG, Alex a évolué en défense avec Thiago Silva et reste admiratif de son coéquipier : « C'est le joueur le plus professionnel que j'ai côtoyé. Son problème, c'est qu'il n'aimait pas perdre. Après une défaite, il se murait dans le silence. Parfois, on rentrait ensemble en voiture, du Parc des Princes à la maison, et il ne décrochait pas un mot (rires). C'était chiant, mais c'est aussi pour ça qu'il est toujours au top. Il est compétitif et hyper pro. À la maison, il faisait des massages, de la récupération, du renforcement musculaire. C'était un exemple pour nous tous. Je n'ai pas compris pourquoi le PSG ne l'a pas conservé (en 2020). C'est une grosse erreur. »

Alex estime aussi avoir commis une erreur en quittant le PSG en 2014 pour rejoindre l'AC Milan : « Je n'aurais pas dû. J'avais le respect de Laurent Blanc, il voulait me garder, et c'était le plus important. Même si le PSG allait recruter David Luiz, j'aurais eu du temps de jeu. J'étais en fin de contrat et le club ne me proposait qu'un an. J'en voulais deux. J'ai donc signé à l'AC Milan, mais j'ai souffert là-bas. L'équipe n'était pas bonne et j'ai regretté d'être parti car il y avait tout pour être heureux au PSG. »