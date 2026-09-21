Enrique met en garde la sélection marocaine au sujet de Hakimi

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a tranché sur la situation de l'international marocain Achraf Hakimi concernant sa participation avec la sélection de son pays lors de la prochaine trêve internationale, affirmant que le joueur ne sera pas en mesure de disputer le prochain match international, tout en insistant sur la nécessité de ne pas prendre de risque avec son intégrité physique.

Luis Enrique a déclaré lors de la conférence de presse à l'issue de la victoire du Paris Saint-Germain face à Marseille 2-1 dimanche soir en championnat de France : « J'ai une confiance totale en Hakimi, mais il ne peut pas disputer le prochain match international. »

Le technicien espagnol a précisé qu'il existait un contact permanent entre le Paris Saint-Germain et le staff technique de la sélection marocaine afin de suivre l'état de Hakimi, soulignant que le club était conscient de l'importance de la présence du joueur avec la sélection de son pays.

Luis Enrique a ajouté : « Nous sommes en contact avec la sélection marocaine pour connaître son état de santé, et nous savons à quel point jouer avec la sélection est important pour le joueur. »

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a insisté sur le fait que le club ne prendra aucune décision susceptible de mettre Hakimi en danger, affirmant que la priorité était que le joueur retrouve pleinement sa condition physique.

Luis Enrique a conclu ses propos en déclarant : « Je suis heureux qu'il puisse rejoindre la sélection, et nous ne prendrons aucun risque, car la première chose que nous voulons, c'est que le joueur soit dans le meilleur état de santé possible. Il y aura un contact, comme c'est le cas avec tout le monde. »