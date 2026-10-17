Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a évoqué l'impact de son joueur Ousmane Dembélé dans la victoire de son équipe face à Strasbourg (3-1), ce samedi, lors de la septième journée de Ligue 1.

L'international français est entré en jeu alors que Strasbourg menait (1-0), et il a contribué au renversement du score en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive, malgré un penalty manqué.

Au sujet de Dembélé, Luis Enrique a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien« L'Équipe » après la rencontre : « Je lui ai dit : si tu joues 25 minutes, que tu délivres une passe décisive et que tu marques un but, tu n'as pas besoin de jouer plus. Cela suffit. »

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L'entraîneur espagnol a ajouté que Dembélé était en colère en raison de son penalty manqué, soulignant que le Paris Saint-Germain rencontre des difficultés dans ce domaine, puisqu'il n'a réussi à convertir qu'un seul penalty sur les 4 obtenus cette saison.

Luis Enrique a poursuivi : « Chaque fois que nous avons joué une finale, nous avions des tireurs de qualité. Nous avons beaucoup de joueurs capables de tirer les penaltys, mais il est vrai qu'il nous manque un joueur spécialiste. Avec Vitinha et Ousmane, nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les penaltys. »

Interrogé sur la progression de Dembélé et son influence dans les matches importants, Luis Enrique a insisté sur l'importance de l'expérience passée du joueur au Barça : « Il a été dans la meilleure école de football, le FC Barcelone. Dans sa façon de jouer, il savait tout à l'avance. »

L'ancien joueur et entraîneur du Barça a ajouté : « Chaque fois que vous avez l'occasion de voir un joueur du Barça, vous constatez qu'il s'adapte à ce que j'aime dans le football. Il comprend parfaitement s'il doit se placer dans un grand espace ou dans l'axe. La compréhension du jeu est fondamentale pour nous, et quand vous avez des joueurs qui possèdent déjà cette expérience, c'est totalement différent pour nous. »



