Enrique : le Ballon d'Or ne m'intéresse pas et n'aura aucune influence sur mon équipe

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a affirmé son désintérêt pour la cérémonie du Ballon d'Or, qui se tiendra en même temps que le match de son équipe face à l'Olympique Lyonnais, prévu lundi prochain, dans le cadre de la huitième journée du Championnat de France.

Enrique a tenu une conférence de presse, samedi, deux jours avant le match très attendu face à Lyon, dont le report a été décidé au lundi soir plutôt que le dimanche, en raison des mouvements de protestation de grande ampleur prévus en France durant le week-end, à la demande de la préfecture de police.

Le report du match a entraîné sa coïncidence avec la cérémonie du Ballon d'Or, qui se tiendra en même temps que l'un des matches du Paris Saint-Germain pour la deuxième année consécutive, après que la cérémonie a coïncidé l'an dernier avec la rencontre du club parisien face à l'Olympique de Marseille en 2025.

Mais cette coïncidence ne constitue aucune source de gêne pour Luis Enrique, qui a réaffirmé, samedi, son désintérêt pour la distinction individuelle la plus prestigieuse du monde du football.

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Interrogé sur la question de savoir s'il suivrait la cérémonie du Ballon d'Or, prévue à Londres, Enrique a répondu clairement : « Non, cela ne m'intéresse pas », avant d'évoquer le report du match de son équipe face à Lyon.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a ajouté : « Je resterai concentré sur le match de lundi. Si c'est mieux dans la situation actuelle, alors je l'accepte. Le dimanche est un jour exceptionnel en raison de la tenue d'un match de football américain, en plus des circonstances actuelles. Nous devons être prêts. Je n'ai aucun problème à jouer le lundi. Nous avons montré l'identité de l'équipe que nous représentons. »

À la fin de son propos sur le Ballon d'Or, Enrique a reconnu la possibilité qu'un des joueurs de son équipe remporte la distinction, en référence à Ousmane Dembélé, tenant du titre, et Khvicha Kvaratskhelia, qui souffre d'une blessure qui l'éloignera des terrains pour plusieurs mois.

Enrique a déclaré : « Nous avons de nombreux joueurs capables de remporter le Ballon d'Or. Nous verrons qui le remportera, mais cela ne changera rien à ce que nous cherchons à accomplir en tant qu'équipe. »



