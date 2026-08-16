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imago-sport-1081097749.jpgZUMA Press Wire

Traduit par

Enrique ignore une question embarrassante après la perte du Trophée des champions

Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Paris Saint-Germain
Super Coupe
Luis Enrique
B. Barcola
I. Mbaye
Liverpool
France

Le Paris Saint-Germain espérait clôturer cette semaine avec un deuxième titre, afin de lancer la saison 2026-2027 de la meilleure des manières. 

Mais le club parisien a finalement vu ses plans contrariés par Lens, qui a été sacré champion du Trophée des champions après sa victoire un but à zéro face au géant parisien, dimanche soir.

Le site Foot Mercato a rapporté les déclarations d'Enrique, qui a adressé ses félicitations à Lens et s'est également montré satisfait du niveau affiché par les joueurs du PSG.

Interrogé sur la situation du duo Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, tous deux proches d'un départ du club et absents de la feuille de match, l'entraîneur s'est contenté de répondre « Merci, au revoir », au micro de la chaîne Ligue 1+, dans une tentative évidente d'éviter de répondre à la question.

Pour rappel, les deux ailiers parisiens suscitent un vif intérêt de Liverpool, et ils n'avaient pas non plus pris part à la rencontre face à Aston Villa en Supercoupe d'Europe, mercredi dernier.

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