Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est présenté en conférence de presse à la veille du déplacement à Strasbourg, demain samedi, dans le cadre de la septième journée du championnat de France.

Cette rencontre constitue le dernier test pour le club parisien avant d'affronter le Barça, mardi prochain, dans une lutte pour la première place de la Ligue des champions, au Parc des Princes.

Luis Enrique a préféré se concentrer sur le déplacement à Strasbourg avant de penser au Barça, et n'a pas révélé s'il procéderait à des changements dans sa composition en vue du match face au club catalan.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté les propos de Luis Enrique, qui a déclaré : « Je ne souhaite rien expliquer. Chaque fois que nous choisissons la composition, nous pensons au court, au moyen et au long terme. »

Et d'ajouter : « Le plus important est de battre Strasbourg, puis de se préparer de la meilleure manière possible pour le match suivant, et d'essayer de gagner tous les matches. »

Ces propos arrivent après la large victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City sur le score de 4-2 à l'Etihad Stadium, alors que le club occupe la sixième place du championnat de France, à 3 points du leader Monaco.

Luis Enrique a également voulu répondre aux critiques formulées par Enzo Maresca, qui avait justifié sa défaite face au club parisien en soulignant que le Paris Saint-Germain pouvait faire souffler un plus grand nombre de ses joueurs lors des matches du championnat de France.

L'entraîneur espagnol a déclaré : « C'est le bruit habituel qui entoure un club comme Paris. Avant mon arrivée au club, j'entendais dire que cette équipe ne gagnerait jamais la Ligue des champions à cause du niveau du championnat national. Puis, quand on gagne, les gens trouvent des excuses et se plaignent. C'est la vie, et nous l'acceptons. »

Au sujet de la rencontre face à Strasbourg, Luis Enrique a expliqué que le match ne serait pas facile, l'adversaire possédant beaucoup de qualité.

Dans un autre registre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a été interrogé sur la possibilité d'apprendre sa méthode de travail, et sa réponse a été on ne peut plus claire.

Il a déclaré : « C'est très simple, il faut courir comme un fou, c'est tout. Cela ne dépend pas de l'âge, mais de ta qualité technique et de ta mentalité. C'est la clé : être prêt à attaquer et à défendre. »