Enrique écrit l'histoire avec Paris aux dépens de Barcelone

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a inscrit un nouvel exploit historique en Ligue des champions, en menant son équipe face au Barça, ce mardi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Selon une statistique publiée par le compte « Stats Foot », le technicien espagnol a disputé son 49e match avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, devenant ainsi le seul détenteur du record du plus grand nombre de matches disputés par un entraîneur avec des clubs français dans la compétition, dépassant le Français Claude Puel, qui a disputé 48 matches avec plus d'un club français.

Luis Enrique cherche à mener le Paris Saint-Germain vers la poursuite de ses bons résultats sur la scène européenne, lors d'un test qui l'oppose à son ancien club, qu'il avait conduit au sacre en Ligue des champions lors de la saison 2014-2015.

À noter que le match face au Barça constitue le 82e dans le palmarès de Luis Enrique en Ligue des champions avec toutes les équipes qu'il a entraînées.