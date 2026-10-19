L'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a rendu hommage à son ancien club, le FC Barcelone, avant le choc attendu entre les deux équipes au Parc des Princes, dans le cadre de la Ligue des champions, soulignant que le club catalan possède une identité claire et une grande qualité sur les plans individuel et collectif, tout en insistant dans le même temps sur la volonté de son équipe de s'imposer.

Cette rencontre revêt un caractère particulier pour Enrique, qui a déjà entraîné le Barça et s'apprête à l'affronter pour la quatrième fois avec le Paris Saint-Germain.

Le club français avait déjà pris le dessus sur le club catalan lors des deux manches des quarts de finale de la Ligue des champions, tandis que le Barça s'était imposé lors de la confrontation qui les avait opposés en phase de championnat la saison dernière, au Camp Nou.

L'entraîneur espagnol a refusé de considérer la rencontre comme une finale anticipée de la compétition, précisant que celle-ci réunit de nombreuses équipes capables de remporter le titre.

Enrique a déclaré : « Non, car c'est la compétition qui nous permet de disputer ce genre de matchs. Nous faisons partie des favoris pour la victoire, mais il y a d'autres équipes capables de remporter cette compétition. »

Prochains matchs PSG Ligue des Champions 15:00 BAR Regarder

La difficulté de la rencontre

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a évoqué son admiration pour le jeu du Barça, affirmant que les deux équipes se ressemblent sur certains aspects liés à l'identité et au caractère sur le terrain.

Il a déclaré : « J'aime regarder le Barça, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que supporter. C'est magnifique de voir cette identité, et je pense que nous nous ressemblons, mais nous devons être conscients que le match sera difficile, car ils possèdent des joueurs forts sur les plans individuel et collectif. »

Il a ajouté, au sujet de ce qu'il attend de ses joueurs : « Je n'attends pas plus de leur part, car nous devons surmonter tous les problèmes en tant qu'équipe unie. »

Enrique a également exprimé sa fierté face à ce que proposent ses joueurs, soulignant le plaisir qu'ils prennent à jouer et leur attachement à l'identité et au caractère de l'équipe, des éléments qui reflètent selon lui le travail qu'il accomplit au sein du club parisien.

Arrêter Lamine Yamal ?

À propos de la manière de gérer la dangerosité de Lamine Yamal, la star du Barça, alors que l'on évoque l'absence de Nuno Mendes dans les rangs du Paris Saint-Germain, Enrique a insisté sur le fait que limiter la dangerosité des joueurs dotés de qualités exceptionnelles ne repose pas uniquement sur le marquage individuel, mais exige un travail collectif de toute l'équipe.

Il a déclaré : « La meilleure façon de défendre face à Lamine, c'est de garder le ballon et de les empêcher de l'avoir, et quand on affronte une équipe qui possède des joueurs de cette qualité, il faut la surmonter avec toute l'équipe. »

Concernant les points faibles du Barça, l'entraîneur espagnol a précisé qu'aucune équipe n'est parfaite, affirmant sa confiance dans la capacité du Paris Saint-Germain à affronter son adversaire, malgré la difficulté du défi qui l'attend.

Hommage à Flick

Enrique a rendu hommage au travail de l'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, estimant qu'il correspond à la philosophie du club catalan, fondée sur l'audace et la quête permanente de la victoire.

Il a déclaré : « Il correspond parfaitement à l'esprit du Barça, qui repose sur l'audace et la recherche constante de la victoire, il fait un travail remarquable, et les résultats parlent d'eux-mêmes. »

Il a également abordé les comparaisons entre Lamine Yamal et la légende argentine Lionel Messi, refusant de mettre le jeune joueur en comparaison directe avec le meilleur joueur de l'histoire du football, selon sa description.

Il a déclaré : « Je pense que Lamine veut être Lamine, et il affiche un très bon niveau. Quant à le comparer au meilleur joueur de l'histoire, personne ne sortira gagnant de cette comparaison. On verra ce qui se passera à l'avenir, mais il vaut mieux ne pas faire ce genre de comparaisons. »

Je suis attaché au Barça, mais je veux la victoire de Paris

L'entraîneur a replongé dans ses souvenirs au Barça, qu'il a représenté comme joueur et dirigé pendant six ans, affirmant que sa relation avec le club catalan dépasse les limites de la compétition sportive.

Il a déclaré : « Je suis membre du club, j'ai été joueur et entraîneur pendant six ans, et j'ai un lien étroit avec la Catalogne, car ma famille est catalane. J'avais du mal auparavant à affronter le Barça, mais je commence à m'y habituer. »

Il a ajouté : « Je regarde toujours le Barça, c'est un club qui possède des valeurs claires que j'aime. Il ne recourt pas au jeu violent, et ses joueurs font preuve de fair-play, mais je suis désormais un supporter du Paris Saint-Germain et je veux gagner demain. C'est le club où je me suis senti important, et affronter le Barça reste toujours quelque chose de particulier. »

Les tensions sécuritaires à Paris

Par ailleurs, Enrique a refusé de s'exprimer sur les événements survenus en France durant le week-end et sur ce qui a été évoqué quant aux craintes sécuritaires entourant le match, affirmant qu'il n'est pas la personne la mieux placée pour commenter ces questions.

Il a déclaré : « Non, je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de cela. Je suis ici pour parler de football, même si personne n'aime la violence. »

Il a ajouté, au sujet de la possibilité que la rencontre se déroule dans des conditions normales : « J'ai mon opinion, et elle est très claire, mais je ne suis pas la personne la mieux placée pour l'exprimer. Je ne suis pas inquiet pour la sécurité pendant le match, et j'espère qu'il se déroulera dans des conditions normales. »

Pour conclure, Enrique a commenté les propos du joueur du Paris Saint-Germain Vitinha, qui a estimé que son équipe, le Barça et le Bayern Munich étaient les meilleurs à l'heure actuelle, affirmant qu'il existe d'autres clubs méritant de figurer dans le cercle des prétendants.

L'entraîneur espagnol a déclaré : « Si Vitinha dit cela, c'est qu'il doit avoir raison, mais il y a d'autres équipes, comme Manchester City, Arsenal et le Real Madrid. On verra qui est vraiment le meilleur en avril. »