Enrique annonce la blessure d'une star du Paris Saint-Germain avant le choc face à Barcelone

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a révélé que son joueur Nuno Mendes s'était blessé lors de la victoire face à Strasbourg (3-1), ce samedi, dans le cadre de la septième journée du championnat de France.

Mendes a quitté la pelouse à la 85e minute, après être entré en jeu à la 53e et avoir contribué au renversement du score. Le club parisien a été contraint de terminer la rencontre à dix, Enrique ayant déjà épuisé l'ensemble de ses changements.

À lire également

Les coulisses de la décision : pourquoi Flick a-t-il écarté Hamza Abdelkarim de l'équipe première du Barça ?

Statistiques de la Ligue des champions : le Real Madrid, roi historique de la remontada, le Barça dauphin

Prochains matchs PSG Ligue des Champions 15:00 BAR

L'entraîneur espagnol a expliqué, dans des déclarations à la presse après le match : « Il (Mendes) a ressenti une légère gêne à la cuisse, et nous avons décidé de ne prendre aucun risque. »

Et Enrique d'ajouter : « Je ne sais pas si l'on peut parler de blessure, mais nous avons décidé de jouer avec un joueur en moins, car nous ne voulions prendre aucun risque. Nous évaluerons la situation demain. »

Cette décision intervient alors que le Paris Saint-Germain s'apprête à recevoir Barcelone, mardi prochain au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions.

Le club parisien occupe la tête de la compétition européenne avec 6 points, devançant uniquement à la différence de buts marqués le Blaugrana, son dauphin, qui s'est imposé largement ce samedi sur la pelouse du Real Betis (5-2), dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.



