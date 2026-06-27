Enquête policière sur le capitaine de l’équipe du Cap-Vert, Ryan Mendes : les preuves s’accumulent

Selon Globo, Ryan Mendes, le capitaine de l’équipe nationale du Cap-Vert et joueur du club turc Igdir FK, est visé par une enquête policière en Nouvelle-Zélande pour une accusation de viol. Les faits reprochés, qui impliquent une Brésilienne, auraient eu lieu le 27 mars dernier à Auckland, durant le séjour de la sélection cap-verdienne pour les FIFA Series.

Les faits présumés remontent au 27 mars, dans l’hôtel où la sélection cap-verdienne était hébergée pour les FIFA Series. La victime, employée comme interprète et assistante opérationnelle auprès de l’équipe africaine (le portugais étant la langue officielle du Cap-Vert), affirme que le joueur a pénétré de force dans sa chambre avant de l’agresser physiquement.

Selon l’acte d’accusation, le joueur aurait fait irruption dans la chambre de la femme avant de l’agresser physiquement. La victime affirme avoir été frappée, mordue et étranglée alors qu’elle tentait de se défendre, puis violée.

Un rapport médical établi après les faits décrit plusieurs lésions : ecchymoses sur les seins, le cou et les lèvres, douleurs au cuir chevelu et aux fesses, ainsi que deux petites plaies génitales douloureuses.

En mai, la victime et son mari ont déposé une plainte officielle auprès de la Fédération cap-verdienne de football et de la FIFA, joignant divers éléments de preuve et demandant l’exclusion de l’attaquant de la sélection mondiale. Selon le couple, leur requête est restée sans réponse.

Malgré la gravité des faits allégués, l’attaquant de 36 ans figure toujours dans la sélection cap-verdienne pour la Coupe du monde. Les « Requins bleus », qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir terminé deuxièmes de leur groupe, affronteront l’Argentine vendredi.

La police néo-zélandaise confirme que l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête. « La police néo-zélandaise confirme qu’une plainte, déposée le 10 avril dans le centre d’Auckland, fait l’objet d’une enquête. Nous ne pouvons fournir aucune autre information pour le moment », indique le communiqué.

La Fédération néo-zélandaise de football refuse également de commenter le fond de l’affaire. « Nous comprenons que cette affaire relève de la police néo-zélandaise ; c’est donc à elle qu’il revient de commenter la situation », a-t-elle fait savoir, alors qu’elle avait organisé les FIFA Series en mars.