La Fédération espagnole de football (RFEF) a ouvert une enquête disciplinaire contre le FC Barcelone en raison des tentatives très commentées visant à recruter Julián Álvarez en provenance de l’Atlético de Madrid. Le club madrilène a déposé une plainte officielle fin juin, estimant que Barcelone avait pris un contact non autorisé avec l’attaquant argentin, sous contrat jusqu’à la mi-2030.

Il s’agit d’une procédure disciplinaire exceptionnelle, dans laquelle le FC Barcelone comme l’Atlético de Madrid auront la possibilité de répondre par écrit aux accusations avant que la fédération ne rende un jugement définitif.

La plainte de l’Atlético porte sur de supposés échanges entre Barcelone et l’entourage d’Álvarez, alors que l’attaquant reste engagé pour une longue durée au Metropolitano. Selon le règlement espagnol, un club ne peut approcher officiellement un joueur sous contrat en cours qu’avec l’autorisation de son employeur. L’Atlético affirme que Barcelone a enfreint ces règles.

Il ne fait aucun doute que Barcelone a réellement tenté de faire venir Álvarez. Le président du club, Joan Laporta, a lui-même reconnu plus tôt ce mois-ci que les Catalans avaient transmis une offre officielle à l’Atlético. Les Madrilènes ont toutefois rejeté cette proposition avec fermeté et ont répété à plusieurs reprises que l’attaquant de 26 ans n’était pas à vendre cet été.

Barcelone considère pour l’instant l’ouverture de l’enquête comme une étape habituelle de la procédure et s’attend désormais à pouvoir livrer sa propre version des faits. L’Atlético va lui aussi étayer davantage sa position, après quoi les instances compétentes de la fédération se pencheront sur le dossier.

Pendant ce temps, Álvarez reste la priorité absolue du FC Barcelone dans sa recherche d’un nouvel avant-centre. Les négociations sont toutefois complètement au point mort en raison de la position inflexible de l’Atlético, qui ne montre aucune volonté de discuter d’un transfert. Plus tôt, une supposée offre de 150 millions d’euros du Real Madrid aurait également été écartée immédiatement, selon les médias espagnols.

Álvarez a indiqué pendant la Coupe du monde avec l’Argentine qu’il était ouvert à un nouveau défi loin du Metropolitano. Reste à savoir si cela débouchera réellement sur un départ cet été. Sa clause libératoire s’élève à 500 millions d’euros ; l’Atlético ne souhaite pas coopérer à un transfert pour un montant inférieur.

Álvarez est attendu le 10 août pour le premier entraînement de l’Atlético de Madrid après ses vacances.