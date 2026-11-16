Énorme surprise en vue à Madrid : Pérez prépare un transfert inattendu

Un mouvement inattendu commence à se dessiner au Real Madrid, après que le journaliste anglais Nick Harris a révélé une nouvelle orientation de Florentino Pérez, président du club madrilène, au sujet d'un transfert attendu qui pourrait profondément changer les plans de l'équipe pour la saison prochaine et ouvrir la porte à une surprise de taille sur le marché des transferts.
Harris a expliqué, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, qu'une source ayant récemment déjeuné avec le président du Real Madrid lui avait assuré que Pérez était désormais de plus en plus convaincu que le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, pourrait porter le maillot du club la saison prochaine. Il a précisé que l'attaquant norvégien figure en tête de la liste des cibles de la direction madrilène.
Le journaliste a ajouté que les agents de plusieurs joueurs de Manchester City ont déjà commencé à étudier les possibilités d'un départ libre pour leurs clients, en prévision d'une éventuelle dégradation de la situation du club anglais, dans le cadre de l'affaire liée aux accusations de violations financières des règlements de la Premier League.
Des changements en attaque au Real
Mais l'arrivée de Haaland au Santiago-Bernabéu ne serait pas simple sur le plan sportif, puisqu'elle pourrait imposer une redistribution des cartes dans l'attaque madrilène, notamment en raison de la présence de Kylian Mbappé et de Vinícius Júnior dans l'effectif actuel.
Selon les spéculations, Vinícius pourrait être l'un des principaux candidats au départ si le Real Madrid décidait de passer à l'action pour recruter l'attaquant norvégien, que ce soit pour lui faire de la place dans le onze ou pour alléger la charge financière liée aux salaires des stars de l'équipe.
Le Real Madrid dispose d'une abondance d'options offensives, avec Mbappé, Vinícius, Diomandé, Rodrygo, Carlos Espí, Endrick et Brahim Díaz. L'arrivée de Haaland dépend donc de décisions qui dépassent la simple finalisation du transfert et touchent à l'avenir de certains éléments actuels.
La position de Mbappé
La situation se complique encore avec les rumeurs selon lesquelles Mbappé ne serait pas à l'aise à l'idée d'évoluer au poste d'ailier gauche en équipe de France, après y avoir été utilisé par Zinédine Zidane. De quoi soulever des questions sur sa disposition à revenir à ce poste au Real Madrid pour laisser de la place à Haaland.
En revanche, des informations de presse indiquent que l'attaquant norvégien ne serait pas opposé à un transfert au Real Madrid, en s'appuyant sur les visites répétées de son père au centre d'entraînement du club, à Valdebebas, au cours de la saison actuelle.
Le dossier reste toutefois lié à l'évolution de la situation de Manchester City et aux sanctions éventuelles auxquelles le club pourrait être confronté. Selon Harris, le Real Madrid attend de voir les répercussions de l'affaire sur l'avenir des joueurs du club anglais, avec Haaland en tête de ses cibles.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.