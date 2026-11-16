Énorme surprise en vue à Madrid : Pérez prépare un transfert inattendu

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Un mouvement inattendu commence à se dessiner au Real Madrid, après que le journaliste anglais Nick Harris a révélé une nouvelle orientation de Florentino Pérez, président du club madrilène, au sujet d'un transfert attendu qui pourrait profondément changer les plans de l'équipe pour la saison prochaine et ouvrir la porte à une surprise de taille sur le marché des transferts.

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Harris a expliqué, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, qu'une source ayant récemment déjeuné avec le président du Real Madrid lui avait assuré que Pérez était désormais de plus en plus convaincu que le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, pourrait porter le maillot du club la saison prochaine. Il a précisé que l'attaquant norvégien figure en tête de la liste des cibles de la direction madrilène.

Le journaliste a ajouté que les agents de plusieurs joueurs de Manchester City ont déjà commencé à étudier les possibilités d'un départ libre pour leurs clients, en prévision d'une éventuelle dégradation de la situation du club anglais, dans le cadre de l'affaire liée aux accusations de violations financières des règlements de la Premier League.

Des changements en attaque au Real

Mais l'arrivée de Haaland au Santiago-Bernabéu ne serait pas simple sur le plan sportif, puisqu'elle pourrait imposer une redistribution des cartes dans l'attaque madrilène, notamment en raison de la présence de Kylian Mbappé et de Vinícius Júnior dans l'effectif actuel.

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Selon les spéculations, Vinícius pourrait être l'un des principaux candidats au départ si le Real Madrid décidait de passer à l'action pour recruter l'attaquant norvégien, que ce soit pour lui faire de la place dans le onze ou pour alléger la charge financière liée aux salaires des stars de l'équipe.

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Le Real Madrid dispose d'une abondance d'options offensives, avec Mbappé, Vinícius, Diomandé, Rodrygo, Carlos Espí, Endrick et Brahim Díaz. L'arrivée de Haaland dépend donc de décisions qui dépassent la simple finalisation du transfert et touchent à l'avenir de certains éléments actuels.

La position de Mbappé

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La situation se complique encore avec les rumeurs selon lesquelles Mbappé ne serait pas à l'aise à l'idée d'évoluer au poste d'ailier gauche en équipe de France, après y avoir été utilisé par Zinédine Zidane. De quoi soulever des questions sur sa disposition à revenir à ce poste au Real Madrid pour laisser de la place à Haaland.

En revanche, des informations de presse indiquent que l'attaquant norvégien ne serait pas opposé à un transfert au Real Madrid, en s'appuyant sur les visites répétées de son père au centre d'entraînement du club, à Valdebebas, au cours de la saison actuelle.

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Le dossier reste toutefois lié à l'évolution de la situation de Manchester City et aux sanctions éventuelles auxquelles le club pourrait être confronté. Selon Harris, le Real Madrid attend de voir les répercussions de l'affaire sur l'avenir des joueurs du club anglais, avec Haaland en tête de ses cibles.