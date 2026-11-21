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Le Bayern Munich subit un coup dur : Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or, sera absent plusieurs mois après une déchirure d’un ligament de la cheville. L’attaquant anglais s’est gravement blessé lors d’un match nul frustrant à domicile contre le FC Cologne, aggravant les problèmes d’effectif de l’équipe de Vincent Kompany.

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Kane victime d’une grave déchirure d’un ligament de la cheville

Kane s’apprête à passer une longue période loin des terrains après s’être déchiré un ligament de la cheville gauche. L’attaquant du Bayern s’est blessé en première période d’un match nul contre Cologne en Bundesliga. Le lauréat du Ballon d’Or s’est blessé en tentant de reprendre devant le but un centre dévié de Michael Olise. Le défenseur de Cologne Joel Schmied est arrivé le premier sur le ballon et a heurté la jambe gauche de Kane dans la continuité de son geste.

Le joueur de 33 ans s’est immédiatement tenu la jambe, visiblement souffrant, avant de quitter le terrain en boitant, accompagné de deux kinésithérapeutes, à la 20e minute. Après des examens médicaux, le Bayern a confirmé que l’international anglais manquerait les prochains mois de compétition.

Kompany appelle son équipe à faire preuve de force face aux blessures

La perte de Kane est un revers considérable pour le Bayern. Le directeur sportif Max Eberl s’attend à ce que l’attaquant prolifique soit absent environ trois mois. La situation s’est aggravée lorsqu’Olise a été remplacé à la mi-temps en raison d’une contusion à l’avant-pied, accentuant la pénurie de joueurs disponibles. Le duo offensif a inscrit 41 % des buts du Bayern cette saison.

L’entraîneur Vincent Kompany a reconnu la difficulté de perdre des joueurs aussi importants. « Ce sont des joueurs de classe mondiale, on ne peut pas les remplacer, mais nous avons la mentalité nécessaire et nous devons maintenant la montrer », a déclaré Kompany.

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Répondre présent dans une période difficile

Le Bayern doit déjà se passer de plusieurs joueurs clés, dont Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry et Alphonso Davies. Kompany sait que son groupe doit faire bloc pour surmonter ces problèmes physiques de plus en plus nombreux.

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« Nous avons besoin de performances incroyables de la part de joueurs qui ne sont peut-être pas encore habitués à cette pression au FC Bayern », a ajouté l’entraîneur. « Nous allons tous essayer ensemble de transformer cette situation en force. Le FC Bayern le fait régulièrement, et c’est ce que nous voulons faire maintenant aussi. »

L’équipe a manqué de créativité contre Cologne après la sortie de Kane, ne cadrant qu’un seul tir lors d’un match de championnat à domicile pour la première fois depuis la saison 2004-2005. Malgré sa domination dans la possession du ballon, elle a dû compter sur Nathaniel Brown pour égaliser après l’ouverture du score précoce de Mikey Moore.

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De lourdes conséquences pour la Ligue des champions et l’Angleterre

L’absence forcée de Kane intervient à un moment crucial du calendrier. Il manquera presque certainement les quatre derniers matches du Bayern dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

L’attaquant devra également lutter contre la montre pour être rétabli avant le début de la phase à élimination directe européenne en février. De son côté, l’Angleterre espérera vivement que son capitaine soit remis pour le quart de finale de Ligue des nations de l’UEFA contre la Norvège, fin mars.