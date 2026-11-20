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Le Bayern Munich a encaissé un coup dur après la confirmation de la blessure de sa star anglaise Harry Kane, victime d'une déchirure d'un ligament de la cheville qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois, alors que des doutes planent sur l'état de son coéquipier français Michael Olise, lui aussi contraint de quitter la rencontre face à Cologne.

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Selon Sky Sport Allemagne, Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a confirmé que Kane souffrait d'une déchirure du ligament tibio-fibulaire, ce qui va le priver du club bavarois pendant une longue période.

Kane s'est blessé à la 15e minute de la rencontre face à Cologne, qui s'est soldée par un match nul 1-1, à la suite d'un contact avec Joel Schmied dans la surface de réparation. Il n'a ensuite pas été en mesure de terminer la partie.

L'arbitre Robin Braun n'a pas sifflé faute sur l'action, et l'assistance vidéo n'a pas non plus relevé d'irrégularité commise par Schmied.

Kane a tenté de reprendre le jeu, mais il n'a pas pu poursuivre la rencontre et a dû quitter la pelouse.

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Tom Bischof a remplacé l'attaquant anglais à la 20e minute, une fois acquis que ce dernier ne pourrait pas aller au bout du match.

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Eberl a assuré que Kane serait absent des terrains pendant environ 3 mois, tandis que Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a lui aussi évoqué une indisponibilité de plusieurs mois pour l'attaquant anglais.

Des inquiétudes pour Olise

Les ennuis du Bayern Munich ne se sont pas arrêtés à la blessure de Kane, puisque Michael Olise a lui aussi dû quitter la rencontre sur blessure. L'ailier français est resté au vestiaire à la mi-temps, remplacé par Tim Binder, qui a fait ses débuts en Bundesliga.

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Olise a ensuite quitté le stade avec des béquilles, une image qui a renforcé les inquiétudes quant à son état physique.

« Je pense qu'il s'agit simplement d'une mesure de précaution, et j'espère que Michael sera de nouveau rétabli dès lundi prochain », a déclaré Vincent Kompany à Sky Sport Allemagne.

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Le club bavarois n'a pas encore établi de diagnostic définitif concernant la blessure d'Olise, qui doit passer les examens médicaux nécessaires afin de déterminer la nature de sa blessure et la durée de son éventuelle absence.

Après la sortie d'Olise, l'attaque du Bayern Munich s'est présentée sur le terrain avec Binder, Karl, Braun et Bischof, soit une moyenne d'âge de 20,8 ans.

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Après les blessures de Luis Díaz, Serge Gnabry et Ismael Saibari, c'est au tour du capitaine de l'équipe d'Angleterre de se blesser, lors du premier match du club bavarois après la trêve internationale.

Les absences du Bayern Munich ne se limitent pas aux joueurs offensifs, puisque l'équipe est également privée de son capitaine Manuel Neuer et du latéral Alphonso Davies.

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Le technicien belge avait évoqué un possible retour de l'ailier Luis Díaz dans le groupe la semaine prochaine, alors que le Bayern Munich cherche à récupérer certains de ses blessés avant d'aborder la prochaine phase de la saison.